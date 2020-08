Tensión entre Alberto y Larreta en pleno pico de casos: cómo puede afectar a la próxima cuarentena

Con un nuevo récord diario de casos de coronavirus, por cuarto día consecutivo, continúa la tensión entre el Gobierno y la administración porteña. Hasta anoche, más allá de los cortocircuitos políticos, no estaba prevista ninguna cumbre tripartita para analizar la cuarentena en la zona metropolitina ante la escalada de contagios, por lo que recién la próxima semana se volverían a ver las caras Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.

Será la doceava reunión a puertas cerradas que encuentre al Presidente y al Jefe de Gobierno porteño desde que se desató la pandemia, según figura en el registro oficial de audiencias. Y será la primera vez que Fernández y Larreta se vean en medio de la presión entre la Quinta de Olivos y Parque Patricios por la polémica del estado del sistema de salud porteño. Hasta ahora, los reproches a la administración del PRO eran exclusivos de funcionarios bonaerenses.

De fondo, el tironeo entre el Gobierno nacional y el porteño será la antesala del debate de la próxima semana: si se rompe o no el AMBA en cuestión estratégica. La Ciudad sigue insinuando que quiere continuar con sus planes aperturistas con un Kicillof más propenso a una cuarentena "intermitente". Incluso ayer su ministro de Salud, Daniel Gollán, puso en duda la temporada de verano. "Es inimaginable que, si no tenemos vacuna, vayan cientos de miles de porteños y bonaerenses del Conurbano a la Costa. Llevarían la enfermedad en forma masiva", apuntó en AM 1440.

De los 7513 nuevos positivos registrados ayer en el país, 4987 fueron en provincia y 1446 en Ciudad, otra vez superando el techo de 1200 casos que tenía la administración porteña. El total de fallecidos ascendió a 147.

Son datos, no opiniones



De 2.072 personas afiliadas a PAMI de Ciudad de Buenos Aires que requirieron internación, 446 fueron derivadas a prestadores de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, el 21,5% de los pacientes de PAMI residentes en CABA debieron ser atendidos en PBA. — Luana Volnovich (@luanavolnovich) August 6, 2020

Después de la aclaración porteña sobre la atención de jubilados en la Ciudad, por los repetidos dichos presidenciales, ayer salió la titular del PAMI a refrendar la visión oficial, al sostener que el sistema de salud porteño está "mucho más saturado que el de la provincia". La dirigente cristinista posteó en sus redes: "Son datos, no opiniones: El 21,5% de los pacientes de PAMI residentes en CABA debieron ser atendidos en PBA.

Hay una campaña personal de Cristina Kirchner contra @horaciorlarreta y Juntos por el Cambio, a través de periodistas de C5N — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 6, 2020

Con un Larreta que, fiel a su costumbre, prefirió el silencio; salió en su respaldo Elisa Carrió, que rompió el silencio para denunciar que "hay una campaña personal de Cristina Kirchner contra Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio, a través de periodistas de C5N".