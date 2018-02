Tensión en la CGT: para Daer, si no hay unidad se debe cambiar la conducción

Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, aseguró esta mañana que si el triunvirato que conforma junto a Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, no garantiza la unidad de la central obrera, "hay que hacer un congreso y nombrar una nueva conducción".

En declaraciones formuladas a radio Mitre, Daer afirmó que se debe "priorizar la unidad de la CGT". Y subrayó que "si esta conducción no lo puede hacer, hay que ponerle fecha -calculo que será los primeros días de mayo o a mediados-, para hacer un congreso de la CGT y nombrar una nueva conducción".

El líder del gremio de Sanidad destacó que "la mayoría de las organizaciones sindicales no concurrieron al consejo directivo", que se reunió el miércoles y definió el apoyo de parte de la central obrera a la movilización de los camioneros de Hugo Moyano del próximo jueves 22.

"La CGT no se puede partir", aseveró. "El movimiento obrero, y esencialmente la CGT, no pueden tener una estrategia parcial, espasmódica, que a veces no tiene clara su agenda", criticó Daer, al referirse a la marcha convocada por los camioneros con apoyo cegetista.

"Más allá de la marcha de una organización, tenemos que generar un gran debate. Si organizaciones que fogonearon mucho el conflicto en diciembre, cuando hubo que parar por temas concretos como la reforma previsional no aparecieron y no pararon, ese es el principio de un análisis", completó al cuestionar al sindicato camionero.

El triunviro confirmó que "Los Gordos", sector gremial que él integra, no será de la partida en la movilización organizada por el moyanismo.

"El 22 de febrero es una marcha de camioneros, no tenemos clara la agenda del sindicato. Para plegarse a la manifestación debería existir una agenda colectiva", concluyó.