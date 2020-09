Tensión en Diputados: el furcio de Alberto Fernández sobre la polémica sesión

El presidente Alberto Fernández se refirió este mediodía, durante su discurso a propósito del Día de la Industria, a la escandalosa sesión que celebró anoche -y que duró hasta esta madrugada- la Cámara de Diputados. Pero, cometió dos errores: dijo que "el Congreso no pudo sesionar" cuando sí se celebró una sesión, en la que la Cámara baja avanzó con dos iniciativas. Además, le reprochó a la principal bancada opositora que vaya al Congreso, cuando casi 100 diputados se hicieron presentes en el recinto.

Desde Ezeiza, el jefe de Estado instó a Juntos por el Cambio a que "vayan al Congreso" y que digan allí "todo lo que quieran decir".

"Díganlo virtualmente, díganlo presencialmente si quieren hacerlo", les pidió a los miembros de la principal bancada opositora, para luego agregar: "Pero digan también de qué lado se han parado".

"Ayer, había que tratar una ley de turismo para poder ayudar a los que están padeciendo por la pandemia y no pudimos hacerlo. Marco esto para que entendamos, de una vez por todas, que a la pandemia no debemos ideologizarla y que, finalmente, ayer lo único que lograron es que los que peor la pasan, que son aquellos que viven del turismo, hoy estén un poco peor porque el Congreso no pudo sesionar".

Lo cierto es que la Cámara baja sí sesionó anoche; las leyes fueron aprobadas y 94 diputados de Juntos por el Cambio se hicieron presentes en el recinto pero, como no se conectaron a través de la plataforma virtual que se utiliza para sesionar de manera virtual, figuraron como ausentes y no pudieron emitir su voto para tratar dos leyes que sí acompañaban.

Una, que endurece las multas a la pesca ilegal que se produzca en el mar Argentino -que pasadas las 5 am fue aprobada y girada al Senado- y otra, que es a la que hizo alusión Fernández, que intenta auxiliar al Turismo, en medio de la crisis económica que atraviesa, en el marco de la pandemia. Esta, finalmente, fue sancionada.

¿Qué pasó?

Tras ocho horas de reunión entre los jefes de las distintas bancadas, Juntos por el Cambio se negó a prorrogar el protocolo de las sesiones virtuales por 30 días hábiles, tal como dispuso -y ejecutó- el presidente de la Cámara baja Sergio Massa.

Ante esta negativa, JxC argumentó que como no hubo "consenso" entre todas las bancadas sobre el protocolo, la única forma legal de celebrar la sesión de ayer era de forma presencial.

Por ello, 94 diputados -que en los días previos viajaron rumbo a CABA- se sentaron en sus bancas del recinto, para sesionar presencialmente.

Curiosas declaraciones. Prestar atención:

"Ayer el Congreso no pudo sesionar". ¿El Presidente asume que las leyes que su propio bloque votó anoche NO son válidas?

Se olvidó, además, de decir que JxC intentó votar una ley para el turismo el 4/8 y que el FdT la bloqueó. pic.twitter.com/uh6EeBALMl — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 2, 2020

La postura de Massa fue considerarlos ausentes y avanzar con la sesión de manera virtual.

Tras sus dichos, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, salió a cruzarlo por Twitter.

"¿El Presidente asume que las leyes que su propio bloque votó anoche NO son válidas? Se olvidó, además, de decir que JxC intentó votar una ley para el turismo el 4/8 y que el FdT la bloqueó", le planteó el cordobés.