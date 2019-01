Silvana Tenreyro es la economista que desde 2017 es parte del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Antes de eso tuvo otras posiciones prestigiosas: fue profesora de la London School of Economics, trabajó en la Reserva Federal de Estados Unidos, y fue miembro del Comité de Política Monetaria de la República de Mauricio.

Para bajar la inflación sostiene que “se necesita un plan de estabilización fiscal y monetaria de largo plazo para acabar con los desequilibrios macro-económicos y cooperación y diálogo maduro entre sindicatos y empresas para detener la inercia inflacionaria”, según respondió a El Cronista, en un intercambio por correo electrónico.

Esta economista argentina, que está entre los más influyentes a nivel mundial, se graduó de licenciada en Economía en la Universidad Nacional de Tucumán en 1997 para luego partir a Estados Unidos: en Harvard obtuvo su maestría y luego doctorado. A mediados del año pasado fue elegida además miembro de la Academia Británica.

“La verdad, los rankings de economistas no tienen mucho sentido. No existen unidades de medidas objetivas o uniformes para las ideas o la influencia en Economía. Pero en la medida en que inviten al debate de ideas, bienvenidos sean”, respondió sobre qué sentía al estar en el top 10 de los más influyentes.

La Argentina, con una inflación que lleva más de 10 años en niveles elevados y que, según palabras del propio presidente Mauricio Macri era lo más fácil de bajar, no se llega a hacerlo y hasta el año pasado terminó con el IPC anual más alto desde 1991.

Para Tenreyro, “la inflación en Argentina tiene origen en desequilibrios fiscales de largo plazo, que se acentúan con la inercia inflacionaria: cuando una economía cae en fases inflacionarias, las expectativas de inflación juegan un papel importante generando un círculo vicioso del que cuesta salir”.

Con más de una década en el exterior, Tenreyro reconoce que le gustaría regresar en algún momento al país. “Me encantaría volver a Argentina algún día. En lo personal, tengo la mayor parte de mi familia y muches amigues (sic), y aunque no vivo ahí desde hace tiempo, me siento argentinísima”, respondió haciendo militancia del feminismo desde el lenguaje inclusivo, frente a la pregunta si piensa en volver, a lo que agregó: “Como economista, Argentina es siempre un fascinante desafío intelectual”.