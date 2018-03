Tenembaum: “Los peronistas no son ni yanquis ni marxistas, son darwinistas”

“Durante mucho tiempo, los peronistas decían ‘ni yanquis ni marxistas, peronistas’. En los últimos años discutían si eran neoliberales, de centroizquierda o keynesianos, como pasó entre el menemismo y el kirchnerismo. Yo diría que no son ni yanquis, ni marxistas, ni keynesianos ni neoliberales, son otra cosa”.

En su editorial de esta mañana en Radio con Vos, Ernesto Tenembaum recurrió a la discusión –particularmente fuerte en los Estados Unidos- entre creacionistas y evolucionistas para analizar el Congreso que el Partido Justicialista (PJ) celebró ayer en el porteño estadio de Obras Sanitarias y que, apuntó, “tuvo un desarrollo muy raro con respecto a lo que ocurrió en los últimos años”.

Entre esas cosas que cambiaron rápidamente, señaló que “a La Cámpora, la organización que maneja Máximo Kirchner, no le tiraron ni un hueso”, que “no había ninguna referencia a (los ex presidentes) Néstor y a Cristina Kirchner” y en particular que “en la discuisión, (el senador Miguel) Pichetto, que fue el presidente del bloque de senadores durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, que fue el que le dijo traidor a Cobos, dijo ‘se acabó la época en que nos bajaban las órdenes’”.

“¿Por qué pasa esto?”, se preguntó en forma retórica y siguió: “Por la misma razón que cuando (Carlos) Menem le ganó a (Antonio) Cafiero todos los que estaban con Cafiero se fueron con Menem. Después todos los menemistas se hicieron duhaldistas. Después los duhaldistas, gente que le debía la vida y la fortuna, los amigos personales de (Eduardo) Duhalde, se fueron con Kirchner, y durante 10 años les dijeron que sí a todo, a cosas disparatadas como al referéndum con Irán. Y el que disciplinó fue Pichetto, uno de los que ahora dice ‘tenemos que discutir’”.

Tenembaum apuntó que una de las razones de la discusión de ayer fue qué hacer y cómo relacionarse con el Gobierno de Mauricio Macri, dado que “gran parte de los líderes territoriales quieren tener una buena relación” y “dicen ‘Necesitamos guita. Tenemos que derogar la cláusula cerrojo que nos impide negociar con los buitres porque así va a llegar plata al país y los intendentes y los gobernadores del PJ vamos a tener plata, y para ser una especie apta para sobrevivir la necesitamos’”.

Señaló que eso se puede ver “en términos morales y decir ‘estos tipos son unos traidores y no tienen lealtad a nada’”, pero que también se puede analizar “en términos biológicos en esta teoría que decía que en el mundo sobrevivían los más aptos, los que pueden adaptarse al medio ambiente, y los peronistas son eso”.

“Hoy –describió- están adaptándose al nuevo clima macrista que hay, a la plata que necesitan, como antes se adaptaban al verticalismo kirchnerista, como antes se adaptaban al neoliberalismo y como en el medio aplaudieron a (Adolfo) Rodríguez Saa, porque creen que lo que tiene que tener el peronismo es capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias”.

Según Tenembaum, la postura de los peronistas es: “'Nuestra es que nosotros, el peronismo, nos adaptemos a la situación y en el momento que podamos demos el zarpazo y retomamos el poder de nuevo con otra gente, no importa’”. Y que “si Cristina llegara a volver, los darwinistas se acomodan y se hacen cristinistas en dos minutos y medio”.

“En el fondo –concluyó-, no son neoliberales, no son keynesianos, no son yanquis ni marxistas, son darwinistas”.