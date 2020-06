Teijeiro, médico infectólogo: “No hablaría ni del último esfuerzo, ni le podría fecha"

El médico infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la sociedad argentina de infectología, Dr. Ricardo Teijeiro sostuvo que "creer que llegamos al pico sería adivinar el futuro", por lo que advirtió que no está seguro que el inminente endurecimiento de la cuarentena de los próximos 15 días sea el último esfuerzo en la lucha contra el coronavirus.

"Venimos con muchos días de distanciamiento y parece que nos enfrentamos al peor momento", expresó el médico infectólogo que asesora al Gobierno porteño.

Dr. Ricardo Teijeiro, médico infectólogo.

“Que estamos yendo hacia el pico, de eso no hay dudas y es lo esperable. Es la circulación viral que se produjo en todos los países del mundo y tenemos que trabajar fuertemente para que sea lo más gradual posible. Pero recién vamos a poder decir que llegamos a la cima de la curva cuando pasen dos semanas y los números estén estabilizados”.

“Mirar para adelante es imposible, creer que llegamos al pico es adivinar el futuro, hay que ser cautelosos", insistió este jueves en diálogo con radio Continental.

Mirá también Alberto: "En no mucho tiempo la economía va a funcionar a pleno" El Presidente participó del acto en la planta de Genelba de Marcos Paz, que amplió su capacidad de generación eléctrica para abastecer a 2,5 millones de hogares. Reforzó la importacia de que los empresarios argentinos inviertan en el país.

“En este momento no hay que preocupar a la población, tenemos que actuar comunicando que la única manera de superar esto gradualmente es evitando el contacto entre las personas. De aquellos que tiene el virus, inclusive los que no lo saben porque no tiene síntomas, con los que todavía no tiene el virus y se pueden contagiar", destacó el médico infectólogo.

Al ser consultado sobre el “último esfuerzo” que los políticos le están pidiendo hacer a la población, Teijeiro dijo: “Creo que se refieren a que venimos de una sobrecarga de muchos días de distanciamiento y se está pensando que nos estamos por enfrentar al momento de mayor diseminación. Ahora no sé si será el último esfuerzo porque estamos viendo en el mundo que hay países que abrieron y tuvieron a una fase anterior porque empezaron los incrementos en distintas zonas”.

“Yo no hablaría ni del último esfuerzo ni le podría fecha. Lo que tenemos que tener claro es que debemos seguir de cerca día a día la curva de desarrollo de la pandemia y el consumo de camas con pacientes en estado crítico que tenemos”, resaltó.

Por otro lado, sostuvo que “no se pueden cerrar las puertas de las jurisdicciones. Hay que trabajar muy bien en cómo trasladar los pacientes si es necesario”.

Para Teijeiro “el mayor riesgo está en el transporte público. Todo lo que produzca un riesgo hay que evitarlo", concluyó.