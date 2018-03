Tarifazo, Estado bobo, salario e inflación: qué le dijo Prat-Gay a empresarios argentinos y españoles

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, aseguró hoy “nadie puede sorprenderse” por las subas de tarifas en gas, luz, agua y transporte público porque “todo lo dijimos en la campaña” y enfatizó que que en estos meses “el incremento del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables fue mayor que el aumento transitorio de los precios”.

Al disertar en el Foro Empresarial “Argentina y España. Nuevas Oportunidades de Inversión”, Prat-Gay sostuvo que la expectativa del Gobierno es que después del acuerdo con los holdouts por el pago de la deuda en default, llegue “gran cantidad de inversiones”.

El titular de Hacienda expresó también que “este Gobierno no va a perseguir a nadie”, que no habrá “un Estado bobo que se deja coptar por empresarios amigos”, que no habrá nuevos aumentos de tarifas y que “después de abril” el índice de precios bajará y se ubicará en el orden del “uno por ciento mensual”.

“Nuestro objetivo es ordenar el desorden, acompañar a los más vulnerables y restablecer la confianza”, sostuvo el funcionario, quien comentó que el Gobierno buscará financiamiento en los organismos multilaterales de crédito, especialmente en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “para obras de infraestructura”.

Prat-Gay señaló que con las medidas tomadas por el Gobierno, entre las que mencionó la tarifa social, la devolución del IVA que se instrumentará a los productos de la canasta básica y la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, “el incremento del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables es más grande que el aumento transitorio de los precios”, que se debe, según su visión, a “una inflación reprimida”.