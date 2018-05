Tarifas: con críticas e ironías, Pichetto y Cristina cerraron los discursos

Ya en plena madrugada, el Senado de la Nación transformó en ley el proyecto que retrotrae las tarifas a noviembre pasado. Cerca del cierre, el líder del bloque justicialista, Miguel Ángel Pichetto, criticó con dureza al Gobierno por la falta de un acuerdo. "Nunca llegó ninguna propuesta", se quejó el senador.

"El veto es el fracaso de la política", sentenció el del bloque del PJ. "No me gusta votar leyes para el veto, implican el fracaso del Congreso. Me hubiera gustado una propuesta inteligente", agregó."

Visiblemente ofuscado, Pichetto apuntó: "No haber acordado es un fracaso", y agregó: "Lo único que se ha mantenido de manera inflexible, inmodificable, como si estuviera escrito en la piedra, ha sido el marco tarifario fijado por Aranguren; de eso parece que no se puede ni hablar, ni analizar una alternativa".

En esa línea, el legislador se preguntó: "¿Cómo puede ser que tengamos tanta incapacidad? ¿Cómo puede ser que esto concluya en un veto, que es el fracaso de la política?".

En el final, Pichetto cargó contra el estilo de comunicación del oficialismo. "Tienen un gobierno que no explica los temas porque subestiman los medios tradicionales, y por eso la gente no sabe las cosas que hacen", concluyó.

Cristina contra el tarifazo y la pesada herencia

Con un discurso 50 minutos, plagado de datos duros, la senadora de Unidad Ciudadana elogió su gestión y criticó la de Cambiemos. "La economía tiene cinco precios: dólar, tarifas, tasa de interés, salarios y el precio de los bienes y de los servicios. Si uno observa el estado de los cinco, es catastrófico", lanzó.

Y continuó: "La situación de la sociedad argentina se ve agravada no solo por la llegada del tarifazo, sino porque los otros precios han variado para peor también (...). Hubo un tarifazo exponencial, los salarios se han depreciado, el dólar se ha detonado, la tasa de interés vuela y el precio de las cosas que la gente consume también se ha disparado".

La exmandataria también cargó contra la administración del presidente Macri por su incapacidad para contener la crisis cambiaria reciente: "El Gobierno no pudo controlar una corrida cambiaria, pese a que llegó a tener u$s 62.000 millones en el BCRA, y más allá de que esas reservas eran producto del endeudamiento".

Y, analizando el proyecto que retrotrae las tarifas, expresó: "Lo que se está proponiendo no me parece tan irresponsable. Al contrario, en materia de armonía social, creo que sería aconsejable que lo tomaran en cuenta".

Por último, Cristina Kirchner criticó que el macrismo se enfoque en la "pesada herencia" recibida de la administración kirchnerista.

"Creo que como recurso retórico o mediático está bien. Pero a esta altura somos el país que más deuda ha contraído en los últimos dos años y medio. Más de u$s 100.000 millones. ¿Alguien cree que si el país hubiera estado fundido y en crisis los mercados nos hubieran prestado ese monto?", se preguntó.

Y concluyó: "Hablar de crisis en un país donde las crisis siempre han sido por estrangulamiento externo... Me parece que ya es hora de que no se le mienta más a la gente. No estoy agrediendo, no trato de irresponsable a nadie, creo que son políticas equivocadas".