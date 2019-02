Tantea el FMI a precandidatos a presidente: se reunirá con Urtubey

Con la mirada puesta en la evolución de los números fiscales, desembarca hoy en Buenos Aires una nueva misión del Fondo Monetario Internacional. La comitiva liderada por el italiano Roberto Cardarelli comenzará esta misma tarde con una reunión clave: se encontrará con el número dos de Hacienda, Miguel Braun, y con el del Banco Central, Gustavo Cañonero.

Será el primer encuentro de una seguidilla de días intensos en los que la misión del FMI se reunirá también con algunos representantes de la oposición. Según pudo reconstruir El Cronista, el miércoles será el turno del gobernador de Salta y precandidato a presidente, Juan Manuel Urtubey. En este encuentro, que por ahora está previsto sea en la Casa de Salta en la Ciudad de Buenos Aires, estarán también su jefe de Gabinete, Fernando Yarade, y el ministro de Economía, Emiliano Estrada.

En el encuentro de hoy con Braun (secretario de Política Económica) y Cañonero (vicepresidente del Banco Central), empezarán a delinear algunos aspectos de cómo se concretará la venta de dólares del Tesoro y, desde el punto de vista monetario, cuestiones clave que tienen que ver con el dólar y la inflación.

Por un lado, evaluarán los escenarios para definir la nueva pendiente de las curvas que delimitan la zona de no intervención, con la intención de que no se atrase el dólar pero también de estar atentos ante una posible corrida cambiaria en vísperas de las elecciones.

Respecto a la pendiente, en el inicio del programa monetario, la zona de no intervención se actualizó a un ritmo de 3% mensual. Eso fue entre octubre y diciembre. Desde enero (y hasta marzo, según está anunciado), el incremento diario es una tasa de 2% mensual.

Por otro, con respecto a la inflación, definirán la "monetización de las compras de dólares" que hace el Banco Central. En este sentido, tienen que ver si es posible esterilizar los pesos que surgen de estas intervenciones en el mercado cambiario.

Está acordado hoy con el Fondo que el BCRA puede comprar hasta u$s 150 millones diarios para intentar impulsar el dólar. No obstante, la autoridad monetaria se autolimitó primero a u$s 50 millones por día, cifra que amplió 10 días atrás a u$s 75 millones de compra de dólares en el mercado de cambios.

También intercambiarán visiones con los técnicos del FMI sobre la evolución de la economía: se esperaba que se tocara fondo entre el último trimestre del 2018 (en el caso del consumo) y el primero de 2019 (para la inversión), pero en el Gobierno aún tienen interrogantes de cuándo se concretará la reactivación.

Con respecto al desembolso, por unos u$s 11.000 millones para marzo, el FMI corroborará que, a diciembre, se cumplieron con las metas trimestrales previstas, hecho que, se sabe, ocurrió.

Lo clave pasará por lo fiscal: para eso desde el Ministerio de Hacienda van a mostrar que en 2018 se cumplió la meta de déficit primario equivalente al 2,7% del PBI, porcentaje en el que incorpora las PIP (programa de inversión prioritarias), requisito que el propio FMI había pedido incorporar al Gobierno dentro del rojo fiscal.

De esta manera, llegarán casi a u$s 40.000 millones los desembolsos desde el Fondo desde que se pactó el préstamo stand-by, a tres años, en junio pasado. En sólo nueve meses, los dólares aportados desde el organismo representan un 70% de los u$s 57.000 millones previstos hasta mediados de 2021.

Desde el FMI confirmaron que "un equipo del FMI encabezado por Roberto Cardarelli estará en Buenos Aires el 11 de febrero en el contexto de la tercera revisión del plan económico de Argentina que respalda el acuerdo stand-by de 36 meses. Durante la misión, el equipo del FMI se reunirá con funcionarios del gobierno y el Banco Central, así como con representantes del sector privado, la academia y sociedad civil".