El economista y exdirector del BCRA Enrique Szewach habló sobre la política financiera del Gobierno y ahondó acerca del futuro económico que le depara a la Argentina. “Hoy toda la política monetaria y fiscal lleva a que tengas que devaluar", indicó.

“Cuando el presidente, Alberto Fernández, dice no vamos a devaluar, en realidad lo que está diciendo es: no vamos a devaluar hasta las elecciones. Vos empezás a pensar cómo va a hacer para llegar a las elecciones con este escenario, con esta política monetaria, con esta política fiscal y con esta brecha”, planteó este jueves Szewach.

"Hoy toda la política monetaria y fiscal lleva a que tengas que devaluar", consideró.

El presidente Alberto Fernández convocó ayer, miércoles, al empresariado argentino, reunido en el tradicional coloquio de IDEA, a trabajar “juntos” en un “capitalismo solidario”, descartó la posibilidad de una devaluación o que se quiera quedar con los depósitos bancarios, y aseguró que vislumbra un 2021 con “muchísimas posibilidades”.

“Necesitamos que la Argentina crezca con confianza y que los empresarios entiendan que debemos trabajar juntos”, destacó el mandatario desde la residencia de Olivos, al abrir el encuentro que, por primera vez, se realiza en forma virtual, debido a la pandemia de coronavirus.

En esa línea, el economista planteó en diálogo con radio Mitre, que “el Presidente dice en la misma frase “no voy a devaluar y no voy a usar los depósitos bancarios”. ¿Entonces qué vas a hacer?”.

“Es en ese sentido que se empiezan a imaginar cosas. En esas imaginaciones entran los encajes de los depósitos que tiene el Banco Central en sus reservas brutas”, sostuvo.

“Yo creo que no los va a tocar, pero como no los va a tocar tiene que hacer otras cosas”, apuntó.

Comercio con China

“El swap de los chinos existe, es un acuerdo por el cual los chinos depositan yuanes en el Banco Central Argentino y los argentinos depositan pesos en el banco central de China. De hecho hoy algunos importadores de China pueden estar usando esos yuanes”, planteó el economista.

“China para dejarte usar el swap tiene algunas condicionalidades, entre ellas la condicionalidad política de las inversiones de China en América Latina y la Argentina la famosa ruta de la seda. Esa condicionalidad es incompatible con EE.UU. y el Fondo”, sostuvo Szewach.

“El swap con China no va a bajar la brecha, no va a cambiar la política cambiaria. Lo único que va a hacer es que en lugar de devaluar mañana o pasado a lo mejor sea dentro de nueve meses”, consideró el ex titular del BCRA.

“Acá el problema no está en donde rascar las reservas sino en cómo generar un clima que saque de esta parálisis a la economía argentina”, sostuvo.

“El problema de la Argentina es que estás generando demanda de dólares con un desequilibrio monetario. Si vos no armás un programa que saque los pesos sobrantes, cada vez necesitás más dólares”, añadió el economista.

“La tesis que tiene el Gobierno que devaluar es perder las elecciones del 2021, es una tesis discutible porque a lo mejor si armás un esquema que destraba la economía, que genera el ingreso de capitales, a lo mejor la economía empieza a crecer. Es lo que pasó en julio de 2002 con el dólar a 4”, planteó.

Interrupción de importaciones:

“Me resulta creíble porque forma parte de las restricciones. El Banco Central no toma decisiones sobre comercio exterior”, opinó Szewach.

Para el analista, "lo que sí puede hacer es retacear las autorizaciones para importación o pedir que toda importación no esencial requiera consulta previa”.

“Cada vez que armás estos temas de cupo armás kioscos”, concluyó.