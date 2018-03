Suteba asistirá a la reunión con Vidal sólo si es en el marco de la paritaria

La secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, enfatizó hoy que “si no interviene el Gobierno nacional” en el conflicto docente bonaerense, “esto no se resuelve”, al tiempo que advirtió que “no” van “a asistir” a la reunión convocada por la gobernadora María Eugenia Vidal para esta tarde, si es en el marco de la conciliación obligatoria. Y aclaró que lo harán, en cambio, si es en torno a las paritarias.



“Si hoy esa reunión es de paritarias vamos a estar ahí, así que ojalá cambien la convocatoria, pero si esta reunión es de conciliación obligatoria no vamos a ir”, sentenció la dirigente, antes de la manifestación de esta tarde frente a la Gobernación bonaerense en la que van a participar los seis gremios docentes. Ante un nuevo paro de 48 horas que afecta a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, Torre aseguró que el Frente de Unidad Docente “está unido” e indicó que esto “se va a ver hoy” en la marcha, a la vez que remarcó que “hasta ahora no hay un escenario para aceptar la conciliación” obligatoria dictada por el gobierno provincial.



En declaraciones a radio La Red, la dirigente de Suteba señaló que todos los gremios están “pidiendo una propuesta que ya no puede ser de 19 por ciento de aumento en tres cuotas”.



“Nosotros no aceptamos la suma, no es que no aceptamos dialogar”, indicó la gremialista, quien puntualizó que “entre el 6 de febrero y el 10 de marzo pasaron del 18% en cuatro cuotas al 19% en tres cuotas”.



También reiteró que el Frente está “pidiendo una audiencia con la gobernadora bonaerense” y analizó que “si no interviene el gobierno nacional” en el conflicto que ya lleva ocho días de paro en la Provincia “esto no se resuelve”. Torre cuestionó que desde el Ejecutivo provincial les “mandaron la policías a las escuelas y los inspectores a pedir listas” de los docentes que se adhirieron a las huelgas, cuando “la conciliación de la que habla Vidal no existe porque no fuimos notificados”.



Ayer, la gobernadora advirtió que “muchos sindicalistas tienen vocación de conflicto” porque “hace semanas que dejaron de dialogar” y anunció el pago a cuenta de futuras paritarias y un premio a los docentes que no adhirieron a los paros.