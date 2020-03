Suspensión de clases: así será el programa de educación a distancia que decidió el Gobierno

Luego de una reunión entre todos los representantes del área, el ministro de Educación Nicolás Trotta y los principales referentes del sector brindaron una conferencia de prensa en la que dieron detalles de cómo será el sistema de educación a distancia que se implementará durante la etapa de suspensión de clases por el avance del coronavirus.

El ministro destacó la decisión de Alberto Fernández del domingo por la tarde, cuando se suspendió el ciclo lectivo al menos hasta el 31 de marzo. "Tenemos que quedarnos en nuestros hogares", resaltó.

"Nuestra determinacion es que por este momento todo el personal de la escuela concurra al establecimiento, porque son días importantes para estudiar cómo establecemos el vínculo entre docentes y alumnos desde su casa. Es un desafío pedagógico particular", añadió Trotta.

Entre los que habló estubo Francisco Meritello, secretario de Medios de la Nación. "En la TV Pública vamos a estar dedicando cuatro horas diarias; dos horas a la mañana y dos horas a la tarde, con contenidos educativos que estamos planteando: de 9 a 11 y 14 a 16. Pedimos a los canales privados que se sumen a esta iniciativa", sostuvo el funcionario. El sitio web de la plataforma será www.seguimoseducando.gob.ar.

Claudio Ambrosini, titular de Enacom, explicó: "Hemos tomado la decisión de pedirle a las empresas la gratuidad para la navegación de la página. Desde todos los teléfonos moviles vamos a poder navegar las horas necesarias para tomar los contenidos de la página. Las empresas están haciendo todo lo posible".

Y dejó una sugerencia a los usuarios: "Recomendamos el uso responsable de las redes: o sea, no tanto video, no tanto meme. No informemos contenidos de dudosa procedencia".

Rosario Lufrano, de RTA, reflexionó: "Los chicos no están de vacaciones, tienen herramientas para que sigan estudiando, con contenidos emitidos desde el Estado, hasta se mantenga la restricción de las clases, para poder dar cobertura a todo el territorio nacional".