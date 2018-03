Sureda se fue con críticas a Aranguren y a la promoción de energías alternativas

El ex secretario de Recursos Hidrocarburíferos José Luis Sureda, que renunció el martes por la tarde, planteó ayer en declaraciones radiales que "no es conveniente desarrollar Vaca Muerta, las energías renovables y promover la instalación de plantas de regasificación de GNL (Gas Natural Licuado)" al mismo tiempo. Esa fue una de las principales diferencias que sostuvo con su superior directo, el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, que estallaron cuando personal de comunicación de la cartera impidió el ingreso al periodista Taos Turner.

Por la mañana, se conoció la carta de renuncia que presentó Sureda, con críticas muy duras contra Aranguren. Allí, asegura que descubrió que no comparte convicciones con el ministro y entendió que estaban "cada vez más lejos". También lo tildó de "autoritario", juzgó que no es hábil en política y deslizó que las medidas más importantes se decidían por fuera del ministerio. "Las decisiones que pensábamos tomar iban quedando en el camino, víctimas de la coyuntura del cortísimo plazo que pasaban a ser los nuevos objetivos, fijados extra muros", escribió. Fue un tiro por elevación a la Casa Rosada, pese a que el funcionario saliente no había llegado al cargo por su vínculo con el titular de Energía sino por sus aportes a la Fundación Pensar, en la que actuaban los vicejefes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

En diálogo con Radio Con Vos, Sureda aclaró que está de acuerdo con el gradualismo implementado en los ajustes tarifarios y consideró que la política energética se debe orientar de lleno al desarrollo de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta en lugar de un mix con las energías renovables. "Hay que trabajar fuerte durante cuatro o cinco años en Vaca Muerta, que se va a convertir en una aspiradora de capitales. Ahora hay inconsistencias y los inversores lo perciben", comentó. Y confirmó que "la gota que rebalsó el vaso" fue que le impidieran el acceso al ministerio de su amigo personal y corresponsal de Wall Street Journal en Argentina, Taos Turner.

Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), respondió al funcionario saliente y señaló que no estaba de acuerdo: "Los inversores tienen problemas por la suba de las tasas de interés post Trump, y no porque les falte confianza en el rumbo argentino". Álvarez afirmó, incluso, que las energías renovables alcanzaron costos más bajos que las tradicionales y dejaron hace rato de ser "el futuro".

El nombre que se maneja para reemplazar a Sureda es el del actual interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), David Tezanos. La designación se concretaría en los próximos días.