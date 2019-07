Supermiércoles de cónclaves de Todos

Con Cristina Fernández de Kirchner en Cuba, donde estará visitando a su hija Florencia, los otros prencandidatos del Frente de Todos agendaron un supermiércoles. En paralelo, Alberto Fernández espera recibir a más de una decena de gobernadores del PJ en sus oficinas de San Telmo, y Axel Kicillof, que ya lleva más de 50 mil kilómetros de campaña en su auto, fue invitado por los intendentes bonaerenses peronistas a La Plata, en lo que será el primer contacto post-cierre de listas en el que no pocos de ellos quedaron heridos.

Ambos cónclaves tendrían un ausente (o no) por coyuntura. El presidenciable no debería esperar la visita del chaqueño Domingo Peppo, que por bendición de la ex Presidenta a Jorge Capitanich, se quedó sin poder pegar su nombre al binomio de Todos (ver aparte). Si bien hoy viene a Buenos Aires, Peppo tiene mañana un acto de inauguración en dos localidades chaqueñas.

Una sorpresa, que al menos esperan que pueda darse en el comando de campaña albertista, es la presencia del electo Omar Perotti (Santa Fe). Por ahora el cónclave sigue agendado para mañana, si bien todo puede cambiar dependiendo de la agenda del tucumano Juan Manzur, uno de sus impulsores, luego del vuelco de un micro que dejó al menos 15 jubilados fallecidos en su provincia.

Por el lado del aspirante a gobernador, no está por ahora anotado Máximo Kirchner en la cumbre. El diputado es apuntado como uno de los dueños de la lapicera que escribió los nombres de las listas bonaerenses, que dejaron escasa presencia de los intendentes, algo que ya es tradición en años electorales. "Ya está, ahora tenemos que militar para enfrentar a (Mauricio) Macri que es nuestro verdadero oponente", trató de sacudirse el malestar ayer un alcalde.

Lo cierto es que, parafraseando el refrán, como Máximo te quita, también te da. Con 44 internas en los 135 distritos bonaerenses, como ya relevó este diario, los mayoría de los intendentes quedaron sin competencia para las PASO: la Junta Electoral bajó más de 90 postulantes, algunos que pretendían competir contra actuales jefes comunales.

En la reunión debatirán los ejes de la campaña, que aunque no parezca aún por ausencia de clima electoral, jurídicamente ya arrancó.