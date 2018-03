Supermercados y shoppings de Rosario, alertas por una ordenanza sobre apertura en días domingo

La ordenanza del municipio de Rosario que segmenta los locales que pueden abrir los días domingo ocasionó preocupación y desconcierto en el sector del supermercadismo y de los shoppings de esa ciudad porque “no queda claro el metraje correspondiente y hace temer ante eventuales despidos justamente por tener cerrado en los días que más público que asiste, dijeron fuentes del sector.

Mariano Martín, de la Cámara de Supermercados de Rosario, dijo a Radio 10 que el año pasado una ley provincial santafesina “a la que apoyamos ideológicamente” dispuso que los domingos se respete el descanso semanal de los empleados de comercio y que la medida tenía que contar con la adhesión de los distintos municipios a través de las ordenanzas de sus legislaturas.

“Rechazamos la ordenanza porque termina con el espíritu de la ley provincial y segmenta a quienes pueden cerrar sus negocios y quienes no, ya que la ordenanza dispone que pueden cerrar los locales de más de 1.200 metros cuadrados, lo que afecta al 50 por ciento del supermercadismo. La implementación de la ordenanza no está clara, no se sabe cómo se aplica el metraje; habría que adherir a la ley directamente; es inconstitucional que se modifique una ley provincial con una ordenanza”, consideró.

Al referirse al efecto de la medida graficó que “la mitad de los empleados puede descansar un domingo y la otra no; las grandes cadenas dicen que va a haber despidos y va a haber judicialmente una catarata de juicios contra la municipalidad. El tema va a ser tratado hoy en el recinto de la legislatura rosarina y sería bueno que lo reconsideren; se debe adherir o no a la ley y no modificar y segmentar”, consideró.

“Cuando apoyamos la promulgación de la ley provincial, decimos que si no abre nadie la renta se puede redistribuir otro día, pero acá estamos favoreciendo a unos y perjudicando a otros”, se quejó.

Por su parte, el gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers, Mario Nirenberg, también en diálogo con Radio 10, dijo que el sector ya explicitó “lo disvalioso que es esta legislación” en ocasión en que la provincia de Santa Fe la promulgó y requirió que fuera adherida por distintos municipios.

“Si Rosario y Santa Fe son lugares que pretenden alojar al turismo al fin de semana, mal pueden atender este tipo de medidas que limitan el turismo”, se quejó.

Por otra parte, consideró, hay numerosos puestos de trabajo en riesgo de desaparecer: “En los shoppings los días domingo concentran el 17 por ciento de las ventas de la semana; si se cierra, no se puede reponer el resto de los días”.

Además, “la provincia de Santa Fe a nuestro entender no está habilitada para reglamentar esta materia en particular. Esto va a dar lugar a acciones judiciales que ya están tramitándose”, indicó.

Sobre la posibilidad de que en un mismo complejo comercial haya un shopping abierto y un supermercado cerrado, dijo que si la legislación deja afuera a los centros comerciales el daño va a ser menor. “Estamos en contra de toda la legislación que coarta el derecho a trabajar; los que trabajan en los shopping o supermercados tienen un salario doblado, de manera que a muchos les va a afectar su economía familiar”, concluyó.

