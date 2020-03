Supermercadistas dicen que no hay riesgo de desasbatecimiento por el coronavirus 

Distintos sectores de la cadena de consumo afirmaron hoy que no hay peligro de desabastecimiento pese a las mayores compras de alimentos y productos de higiene que se dieron en los últimos días a causa del coronavirus, y pidieron tranquilidad a los consumidores.

"Queremos transmitir que por ahora no hay ningún indicio de que podamos estar en situaciones de desabastecimiento, más allá de estas compras especiales o diferentes que se están realizando, a lo sumo lo que puede pasar es que no se encuentre la marca o la presentación que uno busca pero todo va a tener su alternativa", dijo a Télam el titular de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.

El directivo aseguró que "se está haciendo el mayor esfuerzo posible, hubo operación logística de fin de semana que no es habitual. Esto genera más costo y no es incremento de las ventas porque en realidad el stockeo no se produce todos los días, tiene su pico y después pasa".

Vasco Martínez sostuvo que "los precios en general se mantienen como estaban antes de la crisis" y manifestó su deseo de "volvamos a la normalidad" en poco tiempo.

"Durante el fin de semana hubo un vuelco masivo en superficies medias y grandes no tanto en lo que es proximidad. Hubo que trabajar muy fuerte para mantener el abastecimiento lo más normal posible. La mayor demanda se dio en los rubros productos de almacén y limpieza", detalló el directivo de ASU, la entidad que agrupa a las grandes cadenas de supermercados.

Sobre el incremento de ventas dijo que "no hay números consolidados, fue una curva que fue ascendiendo del jueves hasta ayer. Ha sido un fenómeno más en centros urbanos, el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aire, Córdoba y también ocurrió en San Salvador de Jujuy, por la suspensión de las clases".

Consultado sobre la posibilidad de que se tomen medidas que incrementen el nivel de restricción en materia de traslado de personas, Vasco Martínez dijo que "ya nos estábamos anticipando y se tomaron recaudos y que en la logística pesen los productos de alta rotación".

Indicó además, que "los canales online directamente han llegado a sus máximos este fin de semana, hay cadenas en las que se ha sextuplicado el peso de la demanda online. Muchas cadenas que tienen sistema de retiro de compra en tienda se ha triplicado la venta por ese canal".

Acerca del alcohol en gel explicó que "hay sugerencias en algunas cadenas de un alcohol en gel por compra, pero hemos visto que las limitaciones de compra acentúan el acaparamiento".

Por su parte, Víctor Fera, de Maxiconsumo, dijo que "hay que tomar todas las medidas necesarias porque es una situación mundial y todos los argentinos vamos a tener que colaborar para esto".

"Estamos normalmente abiertos, con más gente de lo normal, la gente esta asustada pero no hay peligro de desabastecimiento. Hay que llevarles tranquilidad, tienen que comprar lo que necesitan, le pedimos tranquilidad a la gente, no puede haber riesgo de desabastecimiento", aseguró.

Dijo que en estos días "hay mucho más trabajo, más logística, la gente sale a comprar, cosas que pasan cuando hay sustos, está asegurado el abastecimiento, no es un problema tan grave. Pedimos tranquilidad para no complicar más la situación de lo que está", reiteró.

Asimismo, consideró que "el alcohol en gel necesita una disposición especial del Anmat" y que "el Gobierno tendrá que tomar alguna medida de urgencia y autorizar algunas fabricaciones. Nosotros estamos dispuestos a fabricar de forma inmediata".

Por el lado de los consumidores, la titular de Adecua, Sandra González, dijo que "la gente hoy está comprando fundamentalmente alimentos no perecederos. En general hay mercadería, pero no hay alcohol en gel y tampoco se le podría decir a la gente que no le podemos decir que no lo compre si está caro".

"Una cosa es tener prevención y otra es me llevo todo lo que hay y no me importa el que viene atrás, eso mucho no lo comparto, hay que ser cuidadosos, por otro lado los comerciantes también tienen que estar a la altura de las circunstancias y no abusarse con los precios", señaló.

Observó que "el alcohol en gel subió muchísimo y no se está respetando lo de bajar el precio al 15 de febrero, pero en la desesperación la gente compra igual", y detalló que en enero un alcohol en gel de 750 mil rondaba los $80, mientras que hoy un envase pequeño está alrededor de $120.

Según la consultora Focus Market, la demanda del alcohol en gel creció un 282% en términos interanuales al 10 de marzo; mientras que los precios de este producto tuvieron un crecimiento mensual del 12% en febrero y un 8% en los primeros 10 días de marzo.

La semana pasada, la Secretaría de Comercio Interior dispuso retrotraer los precios de venta del alcohol en gel a los valores del 15 de febrero, que no podrán ser alterados durante 90 días, e intimó a las empresas a incrementar la producción hasta el máximo de su capacidad instalada para garantizar el abastecimiento.

"La gente tiene miedo que cierre todo, pero supermercados y farmacias siempre abren. Pedimos a las farmacias que no se aprovechen. El control ciudadano y de los usuarios es muy importante. Que la gente no enloquezca y que tampoco le cobren de más", concluyó González.

Hasta el momento, Argentina presenta dos muertes y 45 casos confirmados de personas enfermas de coronavirus.

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que su recomendación es "quedarse en casa todos los que pueden" para evitar la circulación del coronavirus y así su propagación.