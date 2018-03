Supermercadistas aseguran que “la culpa de la inflación es del Gobierno”

El vocero de la Cámara Argentina de Supermercados, Fernando Aguirre, negó que las cadenas generen las alzas y que, por el contrario, “la culpa de la inflación es del Gobierno”. A su vez, relativizó el efecto del programa Precios Cuidados.

En una entrevista realizada por el diario La Nación, Aguirre denunció que hay “una campaña fuertísima diciendo que la culpa de la inflación es de los supermercados”. “La gente no es estúpida: entiende que el supermercado le da un buen servicio y los mejores precios. De hecho, la campaña Supervacíos fue un fracaso”, señaló.

El vocero insistió en la necesidad de comprender por qué el supermercadismo no es el responsable de las subas; “cuando vos remarcás de más en un sector, el que sea, no generás inflación, lo que generás son precios caros; la inflación es el aumento generalizado de todos los precios”. “Que yo tenga un producto caro no es inflación. Inflación es que algo este mes salga 50, el mes que viene 60 y el siguiente 80. Son dos cosas completamente distintas”, explicó.

Consultado sobre si el responsable sería el gobierno, afirmó: “No te quepa la menor duda. Macri dijo también que está claro que la inflación es un problema macro que depende de las políticas de los gobiernos. Si la inflación se va calmando, este tipo de actitudes de remarcar van a ir desapareciendo”.

“Los supermercados no generan inflación”, remarcó, y recordó al presidente Mauricio Macri cuando dijo: “Si la inflación en los próximos meses/años no decrece, no es controlada, es culpa mía”.

Según Aguirre, “Macri tiene razón. La responsabilidad de la inflación es de las políticas de los gobiernos, no de los privados”.

En otro orden, señaló: “Con este nuevo gobierno estamos trabajando bien. Nos reunimos para ver cómo agregar productos frescos a Precios Cuidados”. A su vez, aclaró que el programa es “una herramienta muy limitada en el tiempo”, pero aseguró que “hay que apoyarla hasta que la economía realmente se vaya volviendo razonable”.