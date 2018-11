Sugus, impuestos y deuda

Ayer comenzó la discusión de dos de los presupuestos más importantes después del de la Nación: la provincia de Buenos Aires y la de Córdoba.

El caso de la provincia mediterránea fue la que sorprendió a todos ya que el ministro de Economía provincia, Osvaldo Giordano, quien apeló a una forma muy gráfica para explicar ingresos, egresos, financiamiento y plan de obra y lo hizo con caramelos sugus. "Cada caramelo equivale a $ 100 millones" señaló el ministro mientras los pasaba de un frasco a otro.

Mientras repartía los caramelos Giordano anunciaba un aumento del Inmobiliario Rural de hasta 56% y el urbano en 40%. En paralelo, señalaba que la provincia seguirá avanzando en la rebaja de Ingresos Brutos como está establecido en el Pacto Fiscal.

La estrategia de los caramelos -que explicó que fue idea de su hija- sirvió para mantener a raya a una audiencia, algo que podría haber utilizado su par de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, para contener a los legisladores de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador.

Lacunza se hizo presente en el Salón Dorado de la Cámara de Senadores para exponer ante la comisión bicameral y dejó una de las frases que más retumba en el interior de la provincia respecto a que los intendentes deberán afrontar parte de los subsidios al transporte y de la tarifa social de las eléctricas: "nos gustaría transferirle cero a los municipios pero no podemos, la prioridad es la Provincia".

El ministro bonaerense señaló que lo importante del proyecto de ley es que "por tercer año consecutivo vamos a tener un superávit" y que seguirán cumpliendo con la ley de responsabilidad de fiscal. El punto que más diferencia presente entre la administración de Cambiemos y la oposición es el pedido para endeudarse. "El año que viene no aumenta la deuda en términos netos, es el más bajo en términos reales, es el 1% del producto".

Aunque Lacunza suele remarcar que "si no se hicieran obras no sería necesario endeudarse" explicando que la deuda se justifica en ese sector, el ministro explicó que este año "no aumentará la deuda neta" y que buena parte se destinará a pagar la ya existente.

"Escuchamos inquietudes que vamos a ponderar", dijo Lacunza en conferencia de prensa. "El presupuesto se puede modificar, todo se puede conversar". agregó. "En este cuarto año de mandato vamos terminar con menos déficit, menos impuestos y sin parar ninguna obra pública".

Fuentes legislativas explicaron que "al igual que años anteriores, hubo una posición muy dura de Unidad Ciudadana y de parte del Frente Renovador hubo críticas pero más moderadas". Con este panorama, en la administración provincial entienden que, a pesar de las discusiones, se aprobará el presupuesto.