Sugestiva foto de Cristina Kirchner que podría adelantar si es candidata

Dos días antes del desembarco de su emisario Axel Kicillof a Neuquén, la propia Cristina Fernández de Kirchner recibió a sus candidatos bendecidos a gobernador Ramón Rioseco y y a vice Darío Martínez, que buscarán el próximo 10 de marzo desbancar la dinastía del MPN con un Omar Gutiérrez que pretende otro mandato.

La expresidenta agasajó en el Instituto Patria a la fórmula, producto de la unidad auspiciada con los PJ provinciales, una estrategia de posicionamiento tal como adelantó este medio.

"Faltan muy pocos días para que se cierre un ciclo de 60 años en la política neuquina y nos da mucha alegría el haber recibido hoy este fuerte apoyo de la ex Presidenta", celebró el binomio, en gacetilla de prensa.

Precisamente para ilustrar la visita de los neuquinos, enviaron la instantánea del encuentro. Y contiene un detalle sugestivo. Apoyada sobre un portaretratos, hay una patente decorativa con las siglas "CFK" y el número "2019".

¿Casualidad o puesta en escena planificada? Mientras tanto la Casa Rosada como el propio peronismo apuestan si será o no candidata este año, desde el Instituto Patria evitaron dar pistas de la respuesta.

Nadie en el peronismo se anima a pronosticar su decisión. Es un minuto a minuto. Un intendente bonaerense que la vio dos veces en el último mes, uno de los que reclama la unidad con el massismo, admitió: "Hace 15 días me fui (del Patria) con la idea que no sería candidata. Ahora vengo de verla y tengo la sensación que no hay forma de que no lo sea".