Subsidiarán a petroleras sólo si el Brent no pasa de u$s 47

El gobierno de Chubut publicará esta semana la resolución que completará el mecanismo de subsidio que recibirán las petroleras de la Cuenca del Golfo San Jorge por el crudo que exportan. El miércoles pasado, el ministerio de Energía y Minería a cargo de Juan José Aranguren emitió la resolución 21 en el Boletín Oficial, en donde explica las condiciones del incentivo de u$s 10 por cada barril que sea embarcado para el mercado internacional, de los que u$s 7,5 serán aportados por el Tesoro nacional, mientras que los restantes u$s 2,5 los cubrirá la administración de Mario Das Neves.

En la norma se estableció como referencia la cotización internacional del Brent (el petróleo crudo del Mar del Norte). El Gobierno, sin embargo, dispuso un techo: se subsidiará a las empresas siempre que el barril europeo (hoy cerca de u$s 40) no supere los u$s 47,5 "una vez que su cotización se mantenga superior a dicho valor por el período transcurrido entre dos días de cotización anteriores y dos días de cotización posteriores a la fecha del embarque del que se trate". A su vez, la disposición fija para el programa de estímulo una vigencia desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre. Cuando a principios de febrero las autoridades del gobierno de Mauricio Macri, los representantes de las petroleras que operan en la zona (PAE, YPF, Tecpetrol y Sipetrol) y los referentes de los principales sindicatos consensuaron el arreglo, se había establecido que sería sólo por seis meses. La resolución aclara además que el subsidio no computará regalías para la provincia.

El programa de estímulo a la exportación de petróleo crudo excedente tipo Escalante proveniente de la Cuenca fue creado para sostener la actividad del 20% de producción de la zona que debe exportarse porque las refinerías nacionales no pueden absorberlo en totalidad. Ante la incesante caída del precio del barril en el exterior, peligraban unos 5000 puestos de trabajo. Por esa razón, el Estado se comprometió a fondear u$s 10 por cada barril exportado; aunque lejos de los u$s 30 que pretendían las empresas para capear la diferencia que existe entre lo que reciben por la producción que venden en el exterior (el mes pasado cercano a los u$s 23) y el precio interno del Escalante, que se paga unos u$s 55. En definitiva, se subsidiará sólo una cuarta parte de los u$s 500 millones requeridos para sostener la actividad exportadora, exclusiva de Chubut.

A cambio, las compañías se comprometieron a no realizar despidos y los gremios, a posponer las paritarias que vencen este mes.