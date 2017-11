Submarino: la Armada no descartó una situación de "supervivencia extrema"

Las malas condiciones climáticas complicaron las búsquedas del desaparecido ARA San Juan, por lo que hasta el momento no pudieron sumarse al operativo la corbeta Robinson y el minisubmarino ruso, dijo el portavoz de la Armada Argentina, Enrique Balbi, quien además no descartó que los tripulantes se encuentren en una situación "de supervivencia extrema".

"No puedo transmitir una opinión de un dicho. La Armada y el Ministerio de Defensa vienen comunicando que hasta que no haya indicios o certezas de la situación del submarino ARA San Juan no podemos afirmar algo contundente. Si bien van once días de búsqueda, eso no quita que los tripulantes no puedan estar en una situación de supervivencia extrema", dijo Balbi.

Al dar el parte oficial que brinda la Armada, Balbi aclaró que no tiene cuenta de twitter personal y que la única oficial es la de "jefe de prensa de la Armada".

Sostuvo además que algunos familiares de la tripulación a la que buscan desde hace 11 días permanecen en la base naval de Mar del Plata, otros fueron alojados en el hotel Antártida, que pertenece a la Armada, mientras que otros prefirieron permanecer en sus propios domicilios.

Sobre el denunciado bloqueo de cuentas sueldo de tripulantes del ARA San Juan por parte de algunos de familliares, el jefe de prensa de la Armada explicó que se trató de un problema administrativo que ya fue solucionado con el Banco Nación.

"El Banco Nación ya recabó toda la información de esposas, concubinas y familiares directos -en los casos de aquellos tripulantes que no estaban casados o en pareja- y que hayan sido denunciados por el causante para que puedan seguir cobrando sus haberes", por lo que mañana, tras un trámite administrativo, tendrán acceso a las cuentas, informó Balbi.

Consultado sobre la afirmación de la diputada Elisa Carrió, quien aseguró sobre la desaparición del San Juan que se trata de un "acontecimiento irreversible", Balbi enfatizó que, por orden del presidente Mauricio Macri, del ministro Oscar Aguad y del jefe de la Armada "seguimos abocados a la búsqueda y no se habla de ningún tiempo definido para su cese, porque aún no lo encontramos".

En ese contexto, el vocero de la Armada recordó que hoy partió desde Comodoro Rivadavia el buque Sophie Siem, que llegará mañana al área de operaciones, centrada en el punto en el que los investigadores suponen que se produjo la explosión detectada tanto por un organismo, con sede en Austria, como por los Estados Unidos, y con un radio de 64 kilómetros.

Previamente en Bahía Blanca, Balbi informó que en el marco del operativo de búsqueda se está trabajando en un "área circular con un radio de 40 kilómetros".

"El área barrida es de 1.500.000 kilómetros cuadrados y las profundidades van de 200 y los 1000 metros", sostuvo el vocero de la Armada.

Balbi señaló estos datos en el marco de un contacto con la prensa en la Base Naval de Puerto Belgrano, lugar en el que llegó esta mañana junto con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur.

En la citada base ubicada a 30 kilómetros de Bahía Blanca se encuentra el Comando de Adiestramiento y Alistamiento, ex Comando de Operaciones Navales, lugar donde se coordinan las tareas de búsqueda del submarino.

"La última área es un área circular centrado en el último punto comunicado desde Austria, Viena, con un radio de 40 kilómetros, ahí se está concentrando la búsqueda particularmente", agregó a la prensa.

Balbi dijo que buques con "sondas multihaz le permite hacer un barrido al fondo, un mapeo tridimensional y los destructores y corbetas están en otras áreas muy cerca para evitar interferencias mutuas".