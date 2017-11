Submarino ARA San Juan: la Armada confirmó que “hubo un evento violento consistente con una explosión”

En la previa a la conferencia de prensa, la tensión en el ambiente y un puñado de familiares llorando, hacían presuponer que lo que seguía no iba a ser una buena noticia. Y a priori no lo es. A 8 días de desaparecido el submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, señaló que hoy el Gobierno recibió un informe proveniente de Austria, que coincide con otro recibido ayer desde Estados Unidos, que indica que “hubo un evento violento y no nuclear consistente con una explosión”.

Pese al evento, Balbi aseguró que seguirán buscando el navío y que los familiares ya fueron comunicados sobre el incidente. “Seguimos buscando hasta tener una evidencia más concreta sobre dónde está el submarino San Juan y nuestros 44 tripulantes”, subrayó.

“El estallido se produjo a las 10.30 del miércoles 15 de noviembre y la información coincide con la ‘anomalía hidroacústica‘ detectada por medios militares de los Estados Unidos a 30 millas al norte del lugar en el que provino la última comunicación del submarino”, señaló el capitán de navío.

Balbi dijo también que la información fue suministrada esta mañana, a las “10.15”, al canciller Jorge Faurie, por el embajador argentino en Austria (Rafael Grossi), quien es un experto nuclear.

Y que el evento registrado por Austria es “coincidente” con el que tenían desde ayer.

“En este caso estamos confirmando esa información con la organización de control de pruebas nucleares”, de la que es miembro el embajador argentino en Austria, agregó Balbi. La embajada en Viena está a cargo de Rafael Mariano Grossi, según la Cancillería.

La zona de donde provino la anomalía hidroacústica está a 430 kilómetros del punto más cercano de la costa en el Golfo de San Jorge, y tiene un radio de 125 kilómetros, precisó Balbi, quién explicó que está cerca del talud, donde la profundidad del mar “tiene variaciones muy considerables, desde los 200 metros hasta los 1.000, 2000 o 3.000 metros”.

Balbi señaló que los familiares de los 44 tripulantes a bordo del submarino desaparecido fueron informados de las últimas novedades, unos minutos antes de la conferencia de prensa.

“Hay tres unidades de la Armada patrullando (el área), dos destructores y una corbeta para trabajar de forma activa, para tener ese contacto con el submarino”, dijo y agregó que hoy “arribaron 6 unidades de diferentes nacionalidades: 2 de la Armada, uno de la Secretaria de Agroindustria, el Polar Atlantis estadounidense, el Skandi Patagonia, y el Cabo de Hornos de la Armada de Chile. Están barriendo, haciendo un mapeo del fondo para tratar de localizar al submarino”, aseguró.

Balbi señaló que los familiares de los tripulantes, 43 hombres y una mujer, recibieron la información minutos antes de iniciar la rueda de prensa dentro del edificio Libertad, y precisó que el próximo parte se brindará a las 19.