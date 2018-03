Subió fuerte la deuda pública "relevante"

La deuda pública relevante casi se duplicó en los últimos dos años y el próximo gobierno encontrará una economía más dependiente del financiamiento externo que la heredada en 2015, de acuerdo con un informe de la consultora Ecolatina.

El estudio señala que la deuda pública relevante pasó de u$s 85.000 millones al momento del cambio de gobierno, a poco más de u$s 150.000 millones a fines del año pasado.

"Alrededor de cuatro quintos del total de la deuda pública relevante está nominada en divisas y saltó más de 70% en los últimos dos años, al pasar de u$s 73.000 millones al cierre de 2015, a más de u$s 125.000 millones en 2017, es decir más de u$s 50.000 millones", agrega el informe.

"En los próximos dos años, la deuda aumentará más rápido que la capacidad de generar dólares genuinos; por lo tanto, quien asuma a finales de 2019 encontrará una economía más dependiente del financiamiento externo que la heredada en 2015", dice el trabajo de Ecolatina.

La consultora advirtió que desde el 2016, "creció el cociente de deuda pública relevante en moneda extranjera como porcentaje de las exportaciones y del producto y en consecuencia, la economía argentina incrementó su dependencia del ingreso de dólares financieros".

"Mientras que la gestión anterior cerraba el bache fiscal con emisión monetaria y colocaciones de deuda a otros organismos estatales a tasas de interés inferiores a las del mercado, el gobierno actual apuesta a los mercados de capitales", explicó el informe.