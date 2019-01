Subieron los piquetes en todo el país y la Ciudad alcanzó un récord

El convulsionado año económico atravesado en la Argentina tuvo su correlato con un aumento de la conflictividad y la protesta social.

En 2018 se registraron al menos 5857 piquetes con afectaciones al tránsito en todo el territorio nacional, un 12% más respecto a las expresiones de descontento ocurridas respecto al período anterior, en el que el Gobierno obtuvo un contundente apoyo en las urnas para renovar el Congreso y las asambleas legislativas de las provincias.

Los datos corresponden al monitor elaborado por la consultora Diagnóstico Político, que también reseña que al cabo de tres años de gestión, Mauricio Macri "no ha podido resolver "el grave problema de los piquetes", pese a contar con las administraciones aliadas de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires y María Eugenia Vidal en la Provincia.

En Ciudad y en provincia de Buenos Aires se concentraron el 40% de las protestas que incurren en algún tipo de afectación a terceros.

El ranking que nadie quiere encabezar

En el análisis distrito por distrito, la provincia de Buenos Aires repitió el primer lugar en materia de cortes, con 1269 registros, lo que consolida una suba de 11% respecto a 2017.

En el segundo lugar volvió a ubicarse la Capital Federal con 1076 cortes, con un notable aumento de 21% respecto al año anterior.

Con más de un millar de movilizaciones, la ciudad de Buenos Aires tuvo su año récord de piquetes de la última década.

Al respecto, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, dijo a El Cronista que, pese a los números reflejados, hay "un ordenamiento en cada marcha" que permite el ejercicio del derecho a la huelga, sin afectar al resto de la población.

"Que la cantidad de piquetes o movilizaciones sea alta, no quiere decir que haya cortes totales en todos ellos. Desde la Ciudad venimos trabajando en un ordenamiento de cada marcha y, por eso, se ha visto que aquellos que quisieron marchar con capuchas o palos, no lo pudieron hacer", dijo el funcionario, que por el contrario resaltó que "ya no hay cortes totales en las marchas".

El Interior rebelde

Detrás de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, las jurisdicciones con más bloqueos fueron Santa Fe (379), Neuquén (292) y Santa Cruz (273), las tres repitiendo sus posiciones de 2017 y 2016.

Un poco más atrás se ubicaron Misiones (253) y Río Negro (226). En tanto, la provincia menos conflictiva volvió a ser San Luis (17), lo que la respalda como la provincia con menos piquetes contabilizados desde 2009 a la fecha.

Entre 2009 y 2018, de acuerdo a los datos recabados para el sondeo, se registraron en la Argentina más de 50.000 piquetes. El año pico fue 2014, con 6805 movilizaciones.

Los protagonistas

El informe también subraya que en los tres años de un gobierno no peronista al frente de la Casa Rosada, ocurrieron 17.569 protestas, y resalta que en 2018 aumentó la iniciativa de movimientos políticos partidarios en los reclamos, si bien la cima del ranking la encabezan las protestas de trabajadores estatales.

Diagnóstico Político indicó que los gremios de empleados públicos protagonizaron 1343 marchas contra las políticas del Gobierno nacional para el sector, que instrumenta, mayoritariamente, la Secretaría de Gobierno de Modernización, con Andrés Ibarra al frente.

De cerca, le siguen las expresiones de las organizaciones sociales (1313) y, con un notable ascenso, las fuerzas político-partidarias, que completaron 865 marchas.

Más atrás vienen las movilizaciones de vecinos autoconvocados (688), los cuales cayeron del tercer al quinto puesto, detrás de los trabajadores privados (751).