Subido al triunfo electoral, avanza hoy Cambiemos contra De Vido en Diputados

El ex ministro y actual diputado Julio De Vido presentó un sinnúmero de papeles ayer ante los juzgados que lo investigan y ante la Cámara de Diputados, con el objetivo de demorar un final que a esta hora parece inexorable: su desafuero y posterior detención. No tuvo éxito. Subido al envión electoral, Cambiemos avanzará hoy en la comisión de Asuntos Constitucionales con los dos pedidos de desafuero contra el diputado del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), y mañana mismo llevará el tema al recinto; adonde no tendrá dificultades en conseguir, esta vez sí, los dos tercios necesarios de los votos de los presentes para concretar la avanzada.

De Vido pidió licencia ante el Congreso, desde ahora y hasta fin de año. Una solicitud que debe aprobarle el pleno de los diputados y con la que el ex ministro busca ganar tiempo para poder seguir interponiendo recursos ante los jueces que lo investigan, Luis Rodríguez y Claudio Bonadio. Cambiemos ya avisó que no apoyará la licencia.

La incógnita en el escenario legislativo es qué hará el bloque del ex ministro. Desde fines de la semana pasada, la orden en el PJ-FpV fue mantener el silencio, aunque se conocieron algunas expresiones que no auguran un buen final para De Vido. El sanjuanino José Luis Gioja y la rionegrina María Emilia Soria fueron las caras visibles de los integrantes del bloque que están a favor de desaforarlo.

La bancada que preside Héctor Recalde se reunirá hoy desde las 14, dos horas antes de la convocatoria en la comisión, para definir qué hacer. Todas las opciones están abiertas y no parece posible que el bloque esté en condiciones de exigir a todos sus integrantes una nueva defensa de De Vido, como en julio último. Otros bloques opositores, que lo defendieron en aquel momento, también anunciaron su cambio de postura. Entre ellos, el Frente de Izquierda.

Además de pedir licencia, De Vido renunció a la comisión de Energía, tras acusar "persecución feroz y agraviante".

En paralelo, su abogado, Maximiliano Rusconi, ofreció una "declaración espontánea" de su defendido y le pidió al juez Rodríguez que revea su decisión de pedir el desafuero y la posterior detención; además de solicitar el apartamiento del fiscal Carlos Stornelli, que actúa en las dos causas: en la de Bonadio, que investiga las compras de gas licuado, y en la de Rodríguez, que investiga la presunta administración fraudulenta de la mina de Río Turbio en Santa Cruz.

Justo la Cámara Federal rechazó ayer por inadmisible otro recurso que había presentado Rusconi la semana pasada para llegar en apelación a la Cámara de Casación Penal, en un intento por que el máximo tribunal penal del país revise el pedido de detención. Los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun entendieron que la defensa no logró justificar "la arbitrariedad, inobservancia, ni error que la decisión exhibe".

La Cámara dejó así firme el pedido de encarcelamiento, dispuesto para el momento inmediato siguiente a que De Vido pierda sus fueros de legislador, y ahora al ex ministro sólo le quedaría el recurso de ir en queja directa al máximo tribunal penal del país.