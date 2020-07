Sube la soja en Chicago y ya se mueve en niveles pre-pandemia

El mercado climático volvió con fuerza sobre las cotizaciones de las materias primas agrícolas y la soja, que fue la más castigada en medio de la pandemia de coronavirus, arranca la semana con alzas, que posicionan en los valores máximos de los últimos cuatro meses.

En el mercado de Chicago, el contrasto más activo de la soja, Agosto 20, subía casi cuatro dólares este mediodía, hasta u$s 331 la tonelada, un precio que no registraban desde principios de marzo.

La mejora en la cotización internacional, que comenzó tibiamente la semana pasada tras el reporte mensual del Departamento de Agricultura norteamericano (Usda), se produce tras el fin de semana largo en EE.UU. y ante la preocupación que generaron entre los operadores los pronósticos de semanas con calor intenso y pocas lluvias en momentos clave para el crecimiento de los cultivos en Estados Unidos.

"Estamos viendo un mercado en niveles pre-pandemia, dado que el brote de Covid-19 se declaró pandemia el 11 de marzo. Entran en juego las varibles climpaticas que van a marcar la oferta que aportará EE.UU en la campaña sojera 20/21", indicó a El Cronista Eugenio Irazuegui, del área de Research de la corredora de granos Zeni.

El Usda reportó el marrtes pasado que prevé una superficie sembrada con soja de 33,91 millones de hectáreas en EE.UU., por encima de lo estimado en marzo pero que quedó por debajo de las expectativas del mercado y posibilitó que la oleaginosa cerrara la semana pasada con alzas de entre 3,1% y 3,6% según el futuro.

Esa tendencia alcista se reforzó este lunes ante los pronósticos climáticos adversos. Si bien los cultivos en su mayoría están en buenas condiciones, las perspectivas de una eventual sequía en la región productora norteamericana hacen dudar sobre los rendimientos potenciales, consignó Zeni.

Eso, sumado a la perspectiva de mayores compras por parte de China, hizo que los fondos e inversores salieran a comprar posiciones de soja en Chicago.

Acompañamiento local

Las subas externas eran acompañadas en el mercado local, aunque en magnitudes inferiores. El arranque de la semana encuentra a la soja local en u$s 231 toneladas la posición julio, una mejora de 2 dólares contra el cierre previo, y se extendía a u$s 234,5 la tonelada para la posición noviembre, según las cotizaciones del Matba-Rofex.



Según reportó la corredora Granar, la semana pasada había cerrado en positivo para la soja local, en sintonía con las mejoras externas. Los valores de la soja en Rosario crecieron hasta u$s 225 y hasta u$s 230 la tonelada para los puertos de Bahía Blanca y Necochea.

Para el viernes el FAS teórico de la soja fue calculado por el Ministerio de Agricultura en $ 15.272, mientras que para el inicio de esta semana fue fijado en $ 15.285.

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reportó que hasta el 28 de julio estaban progtramados buques desde el Gran Rosario con 305.000 toneladas de poroto de soja; 1,3 millón de toneladas de harina y 508.921 toneladas de aceite. En tanto, el programa desde Bahía Blanca, asciende a 179.400 toneladas de poroto; 30.000 toneladas de harina, y 3150 toneladas de aceite. Y desde Necochea, 110.364 toneladas de poroto y 37.600 toneladas de aceite.