Sube hasta 18% aporte a obras sociales del Monotributo y 80% el de empleadas domésticas

El Gobierno estableció un aumento del 18% en el componente de la cuota más baja del Monotributo y un incremento de 80% del aporte por la empleada doméstica, en ambos casos respecto del monto que se destina a las obras sociales sindicales, en un gesto a los gremios que lo esperaban.



Los aumentos comenzarán a aplicarse en junio próximo, que para el caso del monotributo, vence el 20 de ese mes.

A través de la resolución general 3845, publicada ayer en el Boletín Oficial, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió actualizar la cotización que va a las obras sociales de la cuota del Monotributo a partir de junio próximo, y con la resolución general 3848 fijó la suba para el aporte para empleadas domésticas.



La cotización que los monotributistas aportan cada mes a sus obras sociales o al Sistema Nacional del Seguro de la Salud pasará de $323 a $ 419. La inscripción al régimen de obra social no es obligatoria en el Régimen Simplificado, por lo tanto el ajuste de la cuota tendrá un impacto dispar según se trate de monotributistas adheridos al régimen o no. Por ejemplo, en la categoría más baja (B, con ingresos anuales de hasta $48.000) el aumento llegará al 18%, pero en la categoría más alta (L, con ingresos anuales de hasta $600.000) prácticamente no se va a sentir la suba.



Los trabajadores en relación de dependencia que se inscriben al monotributo para facturar otras tareas distintas no tendrán aumentos ya que realizan el aporte previsional y a la obra social a través de la empresa en la que figuran en nómina.

La AFIP justificó la suba al recordar que está facultado para "modificar una vez al año los importes de las cotizaciones previsionales fijas" del Monotributo, "en una proporción que no supere el índice de movilidad de las prestaciones previsionales".

En el caso del empleo doméstico, con la nueva escala, para las familias que contraten una empleada por menos de 12 horas semanales el aporte se irá de $ 19 a $ 34, mientras que para quienes trabajen entre 12 y 16 horas subirá de $ 35 a $ 63.En el caso de las empleadas domésticas ocupadas por más de 16 horas, la suma pasará de $ 233 a $ 419.

La AFIP justificó el fuerte incremento en ambos casos en la necesidad de mantener financiado el sistema de salud argentino. "La necesidad de mantener el debido financiamiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud y del Régimen Nacional de Obras Sociales aconsejan adecuar el monto de las cotizaciones previsionales fijas a fin de garantizar el goce de las prestaciones al creciente número de sujetos que acceden a ellas", explican los considerandos de la norma que firma Alberto Abad, titular de la AFIP.



Para quienes trabajen menos de 12 horas semanales, el pago total se irá a $ 176 (lo que implica un aumento de 9,31%), para quienes trabajan entre 12 y 16 horas, ascenderá a $ 252 (12,5%) y para quienes se desempeñan por más de 16 horas a la semana, subirá a $ 419 (37%).