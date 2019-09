Sube el crudo y se amplía la brecha con el "barril Macri"

El precio del petróleo Brent, negociado a futuro en Londres, orilló ayer los u$s 63 por barril, o un 50% más que los u$s 42 que perciben las empresas productoras de crudo en Vaca Muerta.

El congelamiento de precios de los combustibles sigue en pie y las petroleras todavía mantienen la incertidumbre sobre lo que pasará el 15 de noviembre, cuando terminen los efectos del DNU 566.

La crisis desatada tras las elecciones PASO llevó al Gobierno a tomar medidas "que no nos gustan y solo se justifican en la emergencia" -en palabras del propio presidente, Mauricio Macri-, como romper el esquema de precios libres en la comercialización de petróleo entre las productoras y las refinadoras y entre estas y el público.

Pero ante la perspectiva de la asunción de un nuevo Gobierno de otro color político, más proclive al intervencionismo, las petroleras dudan sobre la recuperación de sus pérdidas a posteriori.

Por el momento, la Secretaría de Energía no encabezó ninguna otra convocatoria al sector y a las provincias tras la liberación del mercado mayorista y el anuncio de $ 1550 millones en subsidios directos a las productoras. A casi un mes de la medida, hay pocas certezas sobre el "día 91".

De la misma forma, el atraso en los precios de los combustibles alcanza casi un 35%, según distintos referentes del sector y economistas.

En una reciente presentación para sus inversores, YPF detalló que los combustibles habían llegado a la paridad de importación a principios de julio, pero volvieron a quedar retrasados.

Para el economista Esteban Kiper, referente del kirchnerismo, habrá que solucionar ese atraso.

"Históricamente la tendencia para que funcione la industria es que un litro de nafta cueste u$s 1". Hoy el litro de nafta súper está en u$s 0,77, mientras que en abril de 2018, previo al inicio de la crisis cambiaria, estaba en u$s 1,20.