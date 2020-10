Suba de la soja: alertan por eventual derrumbe tras la elección en EE.UU.

Los futuros de la soja en Chicago reforzaban este jueves la tendencia alcista y se posicionaban muy cerca de u$s 380 la tonelada, el mayor nivel en 29 meses, impulsado por el factor climático que afecta a la cosecha norteamericana y la reavivada demanda china.

El impulso al alza, que se había quebrado la semana pasada tras seis semanas de suba ininterrumpida, obedeció esta vez al reporte del Departamento de Agricultura norteamericano (Usda, por sus siglas en inglés) que dio existencias de soja y cereales "por debajo de lo esperado, ya que China intensificó sus compras de suministros norteamericanos" en las últimas semanas, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En su reporte, el Usda fijó los stock de soja norteamericana en 14,23 milllones de toneladas, contra las 15,68 millones de toneladas que esperaba el mercado, lo que es 42,5% inferior a las existencias del año previo, apuntó un informe de la corredora de granos Zeni.

Así la soja noviembre, el contrato más activo en Chicago, operaba esta mañana a u$s 379,4 la tonelada, el nivel más alto desde principios de mayo de 2018, cuando recién comenzaban los tironeos entre EE.UU, y China por la guerra comercial.

El mercado estará pendiente hoy del reporte oficial sobre las exportaciones semanales de EE.UU., aunque las mejoras se ven limitadas por el avance de la cosecha norteamericana y porque China se retiró hoy y al menos hasta el próximo jueves 8, por los festejos del 71 aniversario de la constitución de la República Popular.

Si bien la renovada tendencia alcista, que este miércoles hizo llegar a la soja a u$s 383 la tonelada, está impulsada por el factor climático y la demanda china, operadores empiezan a focalizar la atención en el comportamiento que tendrán los precios en el mediano plazo y donde la elección presidencial en Estados Unidos, donde Donald Trump buscará su reelección, aparece como un factor clave.

Entienden que el alza en los precios de la soja, iniciada hacia fines de agosto y que ya lleva casi 30 dólares por tonelada, beneficia al electorado del presidente norteamericano, que también reforzó la ayuda económica para los farmers en plena campaña de reelección.

Y si bien las estimaciones dan cuenta de que la soja puede posicionarse en u$s 390 la tonelada antes del supermartes electoral en EE.UU., consideran que la tendencia puede revertirse si Trump gana un segundo mandato, e incluso diseñan modelos donde la soja posnoviembre se mueve en torno a u$s 350 la tonelada.

Eso porque los fundamentals del mercado actual -mayor demanda china y sequía que complicó la campaña norteamericana. no serían compatibles con las proyecciones hacia fin de año, con Brasil comenzando a cosechar lo que se espera será una nueva súpercosecha y con China otra vez priorizando las compras en América del sur.

Impulso local

Más allá de las especulaciones sobre qué pasará con los valores internacionales de la soja tras la elección en EE.UU. y a diferencia de lo que ocurre casi siempre que sube la oleaginosa en Chicago, el mercado local se acopló esta vez en simultáneo a la escalada externa.

Este miércoles, la soja en Rosario subió 11 dólares por tonelada y quedó a un paso de u$s 300, un valor que no se veía desde hace dos años. En las primeras operaciones de este jueves, los precios seguían en suba, y la soja noviembre en el Matba-Rofex operaba este mediodía a u$s 305 la tonelada.

La suba local tiene relación, además del buen momento externo, a que los compradores (la exportación y la industria de molienda) estarían descontando ya una baja de retenciones de 3 puntos porcentuales, que se espera el Gobierno anuncie en las proximas horas como parte de un paquete de estímulo para que el campo liquide su cosecha e ingrese unos u$s 3500 millones hasta fin de año.

Si bien las entidades rurales resaltan que esa baja de derechos de exportaciones, temporal y poca magnitud porcentual, no beneficiaría a los productores sino a los exportadores (que cuentan con soja sin exportar pero ya comprada con el descuento de retenciones de 33%), los u$s 305 la tonelada es un valor que puede resultar más que atractivo para que los ruralistas se desprendan de parte de su cosecha sin comercializar, estimada en 17 millones de toneladas.