Suar, sobre el nuevo gobierno: “Ojalá hayan aprendido de los errores de Néstor y Cristina”

Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, se refirió a la situación política del país: cómo fue la gestión del presidente Mauricio Macri y qué puede venir durante el mandato de Alberto Fernández .

“Tiene debe y haber (el gobierno de Mauricio Macri), económicamente no le fue bien, no le pudo encontrar la vuelta”, aseguró en diálogo con Jorge Fernández Díaz. Y agregó: “Desde el punto de vista institucional, lo siento como el día y la mañana. Ese aporte es importante. El respeto a las instituciones y el no atropello, pero no alcanza, no termina de definir lo que le pasa en el día a día a la gente”.

Sobre quiénes fueron los más perjudicados en los últimos cuatro años, Suar expresó: “La clase baja y la clase media fue la más golpeada. Ahí el gobierno de Mauricio habrá hecho la autocrítica que no le funcionó. Para que Argentina mejore se necesitan 2 décadas, esté quien esté”.

En esa misma línea, el gerente de programación de El Trece sostuvo: “No me gusta cuando se habla del macrismo, del kirchnerismo, no creo en las individualidades, quiero un país con políticas de estado”. Y añadió: “Debería haber 10 ó 15 cosas que no se toquen”.

Sobre el Alberto Fernández, el productor afirmó: “Le deseo lo mejor. Ojalá hayan aprendido de los errores que cometieron en los gobiernos de Néstor y Cristina. Que tuvo cosas buenas también”. Respecto a los aspectos que deberían mejorar, señaló: “El avasallar las instituciones y el autoritarismo no los va a soportar el pueblo. Eso no lo van a querer volver a ver”.