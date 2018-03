Sturzenegger: “Tenemos un nivel de deuda bajísimo”

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, dijo que no está “preocupado” por el nivel de endeudamiento argentino. En una entrevista con el diario La Nación, advirtió: “La Argentina parte de niveles netos bajos. Así que, más allá de tener que hacer un proceso de convergencia hacia niveles de deuda más bajos, no es un tema”.

Fronteras afuera, y en el ámbito del G20, cuya presidencia ostenta por estos días la Argentina, el titular de la autoridad monetaria reconoció que “se habla mucho de eso en la sesión de economía global y las vulnerabilidades. Si un país tiene deuda en dólares y las monedas se van a depreciar respecto del dólar, eso genera algún tipo de vulnerabilidad”.

Sturzenegger se explayó, en la entrevista, largamente sobre el tema de la inflación, en un momento en que han vuelto a escena -nunca se fueron- las preocupaciones de distintos sectores acerca de las dificultades que presenta el Gobierno para domar ese fenómeno y que lo tienen como un actor central. El funcionario entremezcló, en sus definiciones, una frase algo enigmática: “Si alguien quisiera que en julio no tuviéramos más inflación, se sabe qué hacer”. Y continuó: “Pero uno trata de buscar una trayectoria de desinflación similar a 2017, cuando la economía creció 4% punta a punta con reducción de la inflación. Entonces, una de las máximas, que todos los países entendieron, es la flotación del tipo de cambio”.

La pregunta venía a cuento sobre el rol de los bancos centrales y el tipo de cambio, donde el presidente del Central aseguró que en el g20 no hay debate sobre el punto y que el régimen de flotacion cambiaria está “totalmente instalado”.

Sobre la inflación dijo, además: “Todo el mundo entiende que la Argentina está en proceso de normalización de su economía y que elegimos una transición de convergencia fiscal gradual, que provoca una transición en la desinflación. Ante la definición de que la convergencia sería gradual, implicaba que el Banco Central tendría que hacer transferencias al Tesoro, aunque de manera decreciente, por lo cual tendríamos que tolerar niveles de inflación decrecientes por un tiempo. Todo el mundo lo entiende. No se discute mucho en el G-20, pero sí en el encuentro previo. Lo interesante es que la referencia al tema es como la missing inflation, o sea, el eje pasa por tratar de subir un poco la inflación en algunos mercados, que es algo que no logran”.

Sturzenegger tuvo también definiciones sobre dos temas de agenda permanente, el tema de las criptomonedas y el de los paraísos fiscales. Sobre el primer tema reconoció que “hace dos meses que no se habla de otro tema”. Y agregó: “Ahora, por supuesto, hay países como Suecia, cuyo banco central emitirá criptomonedas, y otros que piensan que eso va a cambiar radicalmente la arquitectura del sistema financiero representado en países de Europa continental. Si un banco central emite una criptomoneda, es muy posible que los depósitos a la vista de la gente pasen a la criptomoneda de la banca central”.

“La criptomoneda propone un cambio radical. Aparte están los criptoactivos: de eso se va a hablar en otra sesión, de la que voy a ser chair [presidente], sobre financiamiento del terrorismo. Uno de los ejes más relevantes que se encontraron para activos como el bitcoin es que su gran movilidad los hizo muy atractivos para lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, dijo el titular del BCRA, a la vez que agrego: “Esto es multilateralismo puro: tiene que ver con cómo regulamos los movimientos de dinero, y el mundo, que tomó este tema en Alemania, va a tener mucha fuerza en la Argentina”.

Sobre la cuestión de los paraísos fiscales, un tema que supone dolores de cabeza para el Gobierno y no precisamente por cuestiones técnicas, Sturzenegger fue escueto: “Hay muchos trabajos sobre los tratados bilaterales o multilaterales de compartir información, que es básicamente la manera de acotar espacios. Me parece que hoy no está en ese punto. Es una agenda en la cual se entendió qué hay que hacer, se está trabajando y por eso los criptoactivos van a ser un tema central.

-¿La decisión es ir terminando con los paraísos fiscales?, le preguntaron

-Claro. Pero la manera de hacerlo es ir compartiendo información.