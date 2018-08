Stornelli, sobre los cuadernos de las coimas: "Podría haber más detenidos"

El fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas K, dijo que en sus 40 años de carrera jamás había visto "nada parecido en pruebas". Además, anticipó que esta semana podría haber más detenidos y que se sumaría otro empresario arrepentido, que se sumaría al exchofer de Baratta y a un empresario.

En cuanto a Oscar Centeno, el primer arrepentido que además reconoció que esos cuadernos eran suyos, Stornelli le restó peso a sus dichos sobre que quemó las anotaciones. "Dijo eso pero... veremos", lanzó. También advirtió que, si alguien se hubiera enterado de esto antes de que llegara a los medios, podrían "habernos matado".

A la fiscalía se suma su par, Carlos Rívolo, para colaborar con la investigación. "Sumarlo significa que podemos dividir las tareas y él acercar a su equipo de trabajo. Además, tenemos una gran sintonía intelectual y podemos hacer una buena dupla", explicó el fiscal en diálogo con el periodista que destapó todo, Diego Cabot, del diario La Nación.

"Centeno dijo que quemó los cuadernos pero... veremos. No es definitivo porque yo desconozco las circunstancias que pudieron haber ocurrido entre que vos (por el periodista Diego Cabot) recibiste el material y que los presentamos en el juzgado", señaló. Y consideró que "había más gente que sabía de la existencia de estos cuadernos".

Sobre la desaparición de los originales, el fiscal aseguró que "es irrelevante, porque además Centeno asume la autoría".

En ese sentido, Sotrnelli señaló que esta semana podría haber más detenciones que se sumarían a los 17 detenidos de la semana pasada.

Trabajar en silencio

“Nos vimos las caras a fines de marzo”, recordó Stornelli sobre el primer encuentro con Cabot. “No imaginé que se trataba de eso, ni nada parecido", dijo. Y agregó: "Recuerdo tu prudencia y el trabajo que tu equipo había hecho hasta ese momento. Tuve que tomar aire y pensar un poco para procesar cómo seguir. Inmediatamente vi lo que se venía por delante”.

El fiscal agregó que, al momento de ver los cuadernos, supo la magnitud de la causa. “Varios de los mencionados ahí son ‘viejos clientes’ de la fiscalía. Tengo otras causas donde muchos de esos personajes aparecieron, desde 2006, como el caso Skanka. Inmediatamente me di cuenta que esto era la fotografía de lo que todos imaginábamos, de lo que todos sospechábamos. Y había aparecido”, relató.

Cabot le preguntó qué habría pasado si él no hubiera declarado ante la Justicia. “Si no aportabas los documentos, no podía hacer demasiado”, le respondió Stornelli.

“Los dos éramos conscientes que una filtración nos podía costar la vida. Lo digo sin eufemismos. Sé lo que es esto, lo que es el poder y lo que puede pasar... Nos mataban”, afirmó Stornelli al evaluar la posibilidad de que la información se filtrara antes de ser judicializada.