Stornelli, sobre los cuadernos K: "Siento vértigo por todo lo que hemos descubierto"

El fiscal Carlos Stornelli que lidera la investigación de la causa de los cuadernos de la corrupción kirchnerista aseguró: "Siento vértigo por todo lo que hemos descubierto". Y agregó: "Todos los días nos volvemos a asombrar. Es una causa que parece no tener fin".

En el mano a mano con Luis Majul, para el programa La Cornisa, de AméricaTV, el funcionario judicial aseguró que "lo que aportó José López es una prueba muy sensible". "Hay imputados que vinieron a presentarse por presiones familiares y se han sentido aliviados", señaló.

"Llegado el caso, Calcaterra y Roggio podrían ir presos", consideró al referirse al proceso que puede darse en aquellos que se presentaron en calidad de "arrepentidos". Y agregó: "No hay que tenerle miedo a la Ley del arrepentido".

"El trabajo que queda va a comprometer mi vida por no se cuánto tiempo", dijo. Además adelantó que es posible que el ex financista Ernesto Clarens vuelva a ser llamado a declarar. "El juez esta evaluando las declaraciones de Clarens, si esas declaraciones no convencen al juez seguiremos buscando pruebas por otros lados", indicó en diálogo con Luis Majul.

"Hablé con el ministro Garavano para trabajar en un proyecto de ley del arrepentido más eficaz", aseguró. Y agregó, "muchos imputados vinieron a presentarse como imputados aún a riesgo de asumir un proceso penal por la presión familiar". "Yo noté una gran satisfacción en los imputados después de haber declarado", aseguró.