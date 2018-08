Stornelli, sobre los arrepentidos: "Ninguno se salvó, siguen imputados"

El fiscal federal, Carlos Stornelli, aseguró que el exsecretario de Obras Públicas, José López, "hizo aportes importantes a la causa" sobre el pago de coimas durante el kirchnerismo y justificó el acuerdo para tomarlo como "imputado colaborador". Además, aclaró que todos los arrepentidos "continúan imputados".

"Celebramos un acuerdo con López después de cinco o seis horas de declaración. Fue un acuerdo muy sustancioso y de gran utilidad para la causa", señaló en diálogo con la emisora AM990.

El funcionario judicial explicó que para recibir a una persona como imputado colaborador "tiene que aportar datos nuevos, tiene que señalar cuestiones que no estaban en el expediente, nuevos responsables, etc".

En esa línea, aseguró que "hay ciertas personas que han hecho aportes sustanciales para la verdad que están tratando de reconstruir". Y señaló que las declaraciones como arrepentidos de Carlos Wagner, Juan Chediak, Ernesto Clarens y José López "son muy importantes, fundamentales".

"Ninguno de salvó del proceso, siguen imputados, seguirán procesados, algunos han sido excarcelados y otros no", dijo Stornelli.

Además, explicó que en los próximos días, el juzgado a cargo de Claudio Bonadio deberá "resolver las situaciones procesales de los que fueron convocados a prestar declaración indagatoria".

Respecto de la gran cantidad de material para trabajar, Stornelli detalló: "La información acumulada en estas semanas tal vez excede la capacidad de mano de obra de la fiscalía y el juzgado, pero eso está resuelto porque tengo un fiscal que me está ayudando (Carlos Rívolo) y tenemos todo el respaldo de la Procuración. Vamos a requerir los recursos humanos y técnicos en la medida en que los vayamos necesitando".

Tras declarar como "arrepentido" en la causa de los cuadernos de las coimas, José López fue ingresado al Programa de Protección de Testigos.

Las excarcelaciones de los arrepentidos

Consultado sobre el motivo por el cual quienes fueron incorporados como arrepentidos fueron excarcelados, Stornelli se preguntó: "¿Por qué debería ser lo contrario? Cada situación es particular, y la ley prevé que en un acuerdo de arrepentido se evalúe la excarcelación, no hay ningún misterio".

Y continuó: "Ninguno de salvó del proceso, siguen imputados, seguirán procesados, algunos han sido excarcelados y otros no. Por ejemplo, el defensor de José López no ha pedido la excarcelación. Hay gente que vino arrepentida que no estaba detenida, se sintió imputada y se acercó a la fiscalía. Son todos mecanismos que prevé la ley, no busquemos misterios donde no lo hay. La excarcelación es un beneficio de libertad anticipada que no tiene que ver con una eventual condena o no".

En ese sentido, el fiscal contó que la eventual reducción de pena "se debe evaluar frente a la información aportada.

"Eso lo evalúa el Ministerio Público y el tribunal oral al momento del juicio. A partir de la información que recopilamos quedan más esclarecidas varias causas que tenían que ver con energía y obra pública", concluyó.

El último viernes, luego de declarar ante Stornelli en los tribunales de Comodoro Py, López –que se encuentra detenido desde 2016 en el penal de Ezeiza– fue trasladado por cuestiones de seguridad a un "domicilio reservado".

El exsecretario de Obras Públicas fue incorporado al Sistema de Protección de Testigos que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia, tras haber manifestado que tenía temor por su seguridad y la de su familia por haber declarado finalmente en la causa que involucra a empresarios y exfuncionarios del kirchnerismo.