Stornelli, sobre Cristina Kirchner: "Creemos que fue la jefa de la asociación ilícita desde 2010"

Tras el procesamiento que el juez Claudio Bonadio le dictó a la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, el fiscal Carlos Stornelli consideró que está "probado" que encabezó, a partir de 2010, la asociación ilícita que recaudó sobornos de la obra pública durante el kirchnerismo.

En diálogo con el canal TN, el fiscal dijo: "En la averiguación de la verdad comenzamos a desentrañar que, como yo lo había dicho, la asociación ilícita venía funcionando desde mucho tiempo atrás (...) Cristina Kirchner empezó a liderar la operación desde fines de 2010, después de la muerte de Néstor Kirchner".

Al respecto ponderó la declaración del ex secretario de Obras Públicas, José López, y justificó su ingreso al programa de protección de testigos. "Está protegido porque no podía volver a su lugar de alojamiento después de su declaración. Él dijo cosas que pidió que no pongamos en el acta, además de las que aportó a la causa", señaló.

En este escenario judicial, Stornelli aclaró que para que la prisión preventiva de la senadora se concrete, el Senado debe aprobar el desafuero. Y, para eso, "los legisladores deben estudiar los argumentos del procesamiento".

Empresarios temerosos

Sobre el detrás de escena de la investigación, el fiscal reveló que muchos de los empresarios que declararon como imputados colaboradores tenían miedo de nombrar a ciertas personas. "Los vi temblar en la Fiscalía, estaban asustados", recalcó. Y reconoció que su tarea es lograr que pierdan ese temor para poder acompañar la causa.

Tras el procesamiento de 42 imputados, entre exfuncionarios kirchneristas y directivos de empresas vinculadas a la obra pública, Stornelli adelantó: "Creo que vamos a encontrar mucho más". A su vez, manifestó que la causa irá a juicio oral y público "por partes", porque hay mucho trabajo por delante. "Falta mucha gente declarar y realizar más trabajo técnico", concluyó.