Stolbizer se diferenció de CFK: "A mi me resulta fácil explicar de qué y cómo vivo"

La diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer se diferenció hoy de la expresidenta Cristina Fernández al señalar que si bien a ella le "resulta fácil explicar de qué" vive, la exmandataria "no puede justificiar su patrimonio".

Stolbizer contestó así a la transcripción de unas escuchas judiciales que publicó hoy el portal Infobae, donde asegura que en un diálogo entre Fernández y el exjefe de Inteligencia Oscar Parrilli se alude a la diputada nacional del GEN, incluso con calificativos negativos.

"Ella no puede justificar su patrimonio. A mi me resulta fácil explicar de qué y cómo vivo. Abogada no tan exitosa, misma casa hace 25 años", acotó esta tarde Stolbizer desde su cuenta en Twitter.

Asimismo, la legisladora nacional apuntó: "No me equivoque en las denuncias a CFK. Tal vez me quedé corta". "Las pruebas de los delitos están. Y Argentina sufre consecuencias del saqueo", añadió.

De acuerdo a la publicación de la transcripción judicial, Infobae aseguró que Fernández trató de "loca" a Stolbizer en su charla con Parrilli y le pidió que ante las críticas y denuncias en su contra saliera a "matarla" mediáticamente a la diputada.

Incluso, en la conversación se alude a que supuestamente el diputado nacional Sergio Massa sería el motivador de las nuevas denuncias contra Fernández.