Stolbizer, contra varios ministros por corrupción: quiénes son y de qué los acusa

En base a las declaraciones juradas de los funcionarios del gobierno nacional, la ONG Bajo la lupa , que dirige Margarita Stolbizer, realizó una presentación por diversas inconsistencias. Se trata, en todos los casos, de participaciones mediante acciones en compañías con irregularidades frente a la AFIP o la Inspección General de Justicia.

Las últimas declaraciones juradas disponibles son las que cerraron a fin de 2017. La denuncia se enfoca en quienes participaban del gabinete nacional en ese entonces, aunque la mayoría ya no ocupa el cargo que tenía en ese entonces.

A continuación, el listado con los ministros y las causas por las que son señalados:

Rogelio Frigerio

En su declaración, el ministro del Interior aseguró tener acciones de cuatro empresas, de las que se detectaron ciertos siguientes inconvenientes. La primera es IBA ETE S.A., que no posee empleados declarados ni inscribió sus autoridades frente a los organismos de control.

La segunda es Desarrollos Inmobiliarios Alto Delta S.A. Fue creada por Frigerio en 2008, pero “desde 2011 no cumple con sus obligaciones legales de inscripción del directorio en la IGJ”, según consta en la denuncia. Además, la última tasa que pagó ante ese organismo fue en 2015.

El Guasancho S.A. también fue señalada. En este caso, por no presentar balances ni tener empleados declarados. Por último, Nogales de Entre Ríos S.A: tampoco tiene empleados declarados ni presenta balances y la AFIP limitó la CUIT por no presentar declaraciones juradas.

Esteban Bullrich

Si bien es senador nacional, aparece en el listado porque era ministro de Educación en 2017. En este caso, se cuestionan las acciones de la empresa Fruitful Thinking S.A., que no presentó balances ante la IGJ desde 2014 y no cumplió la obligación de inscribir su directorio desde 2012.

Jorge Triaca

Al igual que Bullrich, ya no pertenece al gabinete nacional, pero sí lo hacía en el período anterior. El ex ministro de Trabajo declaró acciones en Haras Panamericano S.A., compañía que no tiene empleados, no inscribió su directorio ante la IGJ y no presentó sus balances.

Dante Sica

El ministro de Producción, uno de los últimos que se sumó al gabinete, declaró una deuda con la empresa Consultora de estudios bonaerense S.A. por $ 4,8 millones. Esta compañía resultó adjudicataria en el Ministerio de Producción “como consultora para elaborar un plan maestro con destino a la corporación Mercado Central de Buenos Aires”, por un monto de $ 5,7 millones. Sin embargo, esta adjudicación fue anterior a la llegada de Sica al ministerio.

Andrés Ibarra

Si bien bajó de categoría de ministro a secretario, es otro de los apuntados. Según el informe, declaró tener acciones de Teleinfo America S.A. por $ 250.800, una compañía creada por él en 2002. En este caso, la empresa no tiene empleados, no registra impuestos activos y tampoco inscribió su directorio ni presentó balances en la IGJ. Estos mismos problemas registra Tranquera del norte S.A., otra empresa en la que Ibarra tiene participación accionaria.

Luis Caputo

Si bien dejó el cargo, fue ministro de Finanzas hasta junio pasado. La denuncia es por las empresas Rasing S.A. y AM Finance, de las que declara tener acciones. En ambos casos, no tienen empleados ni inscribieron en la IGJ los cambios de directorio ni los balances. Además, según la AFIP ambas declararon domicilios erróneos.