Stolbizer: "En estas elecciones competirán para ver cuál es el más Bolsonaro"

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, asegura que no extraña "nada de nada" el Congreso, donde ocupó una banca hasta diciembre de 2017 y descarta ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. "Estoy para acompañar", responde en una entrevista con El Cronista. Aunque aclara que el espacio progresista no quedará sin representación legislativa.

En 2018, Stolbizer se entretuvo con el partido que preside -luego de los resultados insatisfactorios que obtuvo en las elecciones- y la ONG que lidera, Bajo la lupa, además de dedicarse a hobbies que disfruta como escribir y pintar.

- Aunque no extrañes el Congreso, ¿vas a ser candidata?

- Al Congreso, no. Lo otro dependerá de cómo se arme. Vengo insistiendo con que el país necesita una alternativa política progresista y ética, que no hay. Ante un Gobierno que es de derecha o de centroderecha, hace falta una alternativa que exprese a los sectores de la centroizquierda, de la socialdemocracia, y voy a trabajar para armar ese espacio, y que tenga representación electoral.

- El escenario está polarizado, ¿cómo se instala una tercera alternativa?

- Hacemos todos los intentos para salir de esa polarización que nos comió dos elecciones con los peores resultados, porque no sirvió para estar mejor, al contrario, el resultado termina siendo el que tenemos.

- ¿Cuál es ese resultado?

- Un Gobierno que no resolvió ninguno de los problemas que había heredado, agravó los que recibió y ni siquiera sirvió para decir: "Los que se fueron no vuelven". La polarización es una muy mala estrategia; es un buen negocio electoral para quienes la expresan, pero es muy mala para el país. La mayoría de los argentinos no quiere quedar como rehén de esa polarización, el problema es que ese espacio está en disputa entre muchos.

- ¿Imaginás una alianza o una fórmula con Sergio Massa?

- Hoy no estamos hoy trabajando para eso, pero no lo descartamos. Ya hice un acuerdo con Massa en la elección anterior, y no reniego de eso. Hoy, está pensando en fortalecer su espacio, con sectores del peronismo, y nosotros, con el progresismo. Creo que hay que discutir un proyecto de país, no me entusiasma la idea de discutirlo solo desde las identidades partidarias, que es un poco lo que hacen ellos. Hay que hacer una convocatoria muy amplia, discutir un proyecto de país, totalmente distinto al que sostiene Cambiemos. Eso me gustaría, pero estamos bien con los tiempos. Ahora, cada uno trata de fortalecer su lugar, después veremos.

- En estos días cuestionaste a Martín Lousteau, que habló de sumarse a Cambiemos...

- No critico a Lousteau, al contrario. Tengo el mejor concepto, es uno de los mejores políticos de la Argentina, pero tiene una visión muy equivocada en este punto: Lifschitz y yo no nos sentimos convocados por Cambiemos, tenemos un proyecto de país totalmente distinto. Además, él critica la polarización.

- ¿Y cómo lo ves como candidato a jefe de gobierno?

- Está en condiciones de ser un candidato a presidente, pero fuera de Cambiemos. Puede ser candidato a lo que quiera, porque tiene todas las condiciones, los conocimientos, es una persona íntegra. Me encantaría trabajar y construir con él, pero no adentro de Cambiemos.

- ¿Cómo evaluás la gestión de Cambiemos?

- Mal. No creo que ni ellos se puedan autoevaluar bien a esta altura. Cometieron demasiados errores y demostraron qué es lo que piensan y de qué manera conciben el país. Siguen adhiriendo a la teoría del derrame. Por eso, han pasado mucho de estos años haciendo concesiones y dando compensaciones a sectores económicos privilegiados.

- ¿Qué herencia dejará?

- Peor que la que recibieron, porque Macri sigue hablando de la herencia anterior y no puede hablar de la propia. Generaron una expectativa muy alta, que tenían el mejor equipo, que iban a resolver la pobreza, y 2,2 millones personas más son pobres hoy con este Gobierno, es una cosa inexplicable por donde se lo mire. El resultado en términos económicos y sociales es malísimo. Y en los temas institucionales, la transparencia, ni siquiera ahí hicieron las cosas que habían comprometido a hacer. Siempre digo que la gente, pese a todo, no lo votó por sus propuestas, sino porque era el candidato que nos permitía dejar atrás a Cristina, y hoy volvemos a tener a Cristina. Ni siquiera cumplió con eso como expectativa de sus votantes.

- ¿Qué podrá mostrar Cambiemos en la campaña?

- Una gobernadora con buena imagen, la ministra de Seguridad metiendo balas por todos lados. Leí que están preparando reservistas por si viene un conflicto bélico. Me parece ciencia ficción que esta gente, con los problemas que tenemos, esté pensando en eso. Pero parece que en estas elecciones todos compiten para ver cuál es el más Bolsonaro. Remo contra la corriente en todo esto, pero no voy a cambiar mi posición por más que algunos estén desde acá aplaudiendo a Bolsonaro.

- ¿Cómo definís el rol de Elisa Carrió en Cambiemos?

- No sé, me cuesta mucho entenderlo. Creo que le hace mucho daño a Cambiemos pero, como todos le tienen miedo, la tratan de contener de alguna forma.