Stiuso se negó a declarar en la causa Amia pero presentó un escrito ante los fiscales

El ex director de Operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso, se presentó ayer al mediodía ante la Unidad Fiscal que investiga el atentado a la AMIA pero se negó a declarar como testigo sobre un entrecruzamiento telefónico del caso porque "podía autoincriminarse". Así lo dejó establecido en un escrito en el que explicó que como fue denunciado por el gobierno anterior como supuesto "encubridor" de la investigación del ataque del 18 de julio de 1994 corría riesgo de "autoincriminarse" si accedía a prestar juramento de verdad para contar lo que sabe de esa pesquisa.

Stiuso fue denunciado por el anterior titular de la AFI, Oscar Parrilli, por el supuesto delito de "encubrimiento" en una causa investigada por el juez federal Julián Ercolini. En base a esto, cumplió con la citación de los fiscales de AMIA pero se negó a darles información. Llegó temprano junto a su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, y la audiencia fue breve.

Los fiscales Roberto Salum, Leonardo Filippini y Sabrina Namer tenían preparado un extenso cuestionario centrado en la actividad del organismo de inteligencia, mientras Stiuso fue jefe de Operaciones y mano derecha del fallecido fiscal Alberto Nisman en el caso.

Nisman presidió la UFI AMIA hasta su muerte el 18 de enero del año pasado y fue reemplazado por los mencionados fiscales. Stiuso dejó la AFI en diciembre de 2014 y luego de la muerte de Nisman el entonces titular del organismo lo denunció por la falta de información sobre el resultado del entrecruzamiento de 40 millones de llamadas telefónicas entre 1992 y 1996, que le había encargado el fiscal.

Los fiscales que quedaron a cargo de la pesquisa ya volvieron a pedir a la AFI que realice un informe sobre esos llamados. La fiscalía tiene delegada la investigación del atentado por parte del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y había citado a Stiuso un año atrás e incluso pidió a Interpol librar una ‘circular azul’ para ubicar su domicilio.

Stiuso argumentó que como la causa penal a cargo de Ercolini está en trámite, lo dicho en el marco de la pesquisa por AMIA bajo juramento de verdad podría ser usado en su contra.

En la audiencia se planeaba preguntar además sobre todo lo hecho en la causa durante más de una década en la SIDE. Los fiscales determinarán ahora los pasos a seguir en relación al ex espía.

Stiuso está imputado en esa causa penal que quedó unificada con otra denuncia presentada contra Parrilli y su ex segundo en el cargo, Juan Martín Mena. Ercolini todavía no resolvió si los convoca a declaración indagatoria y avanzó para corroborar la veracidad de un escrito presentado por Stiuso en sobre cerrado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, antes de irse del país. Allí, el ex director de la SIDE negó haber sustraído información, dijo que todo lo hecho fue trasmitido a otros tres agentes de inteligencia y que estaba a disposición en el organismo. La UFI AMIA recibió una respuesta negativa cuando preguntó a la AFI sobre esos informes que NIsman reclamó en reiterados oficios a Stiuso durante los años de investigación del ataque que causó 85 muertos en Pasteur 633.

El ex director de Operaciones estuvo fuera del país hasta febrero pasado y desde que volvió ya declaró en la causa por la muerte de Nisman. Sus dichos fueron usados como argumento por la jueza en lo criminal Fabiana Palmaghini para declararse incompetente y pedir el pase del caso al fuero federal.