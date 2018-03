Stiuso llamó a Intratables y cruzó a Moreno Ocampo

Antonio Stiuso llamó anoche en vivo al programa Intratables para pedirle al ex fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo "que lo recuerde", en lo que muchos interpretaron como un "apriete". El jurista hablaba sobre el ex espía cuando en un momento el mismo Stiuso llamó al programa y se interrumpió la entrevista para darle paso al ex SIDE. "¿Usted no recuerda haberse reunido conmigo?", le preguntó, al tiempo que Moreno Ocampo respondió: "No, no, salvo que en su momento haya tenido otro nombre". Pero el exagente redobló la apuesta: "¿No recuerda a Marcelo A.?". En tanto, el exjurista sostuvo: "No, no me acuerdo para nada. ¿Qué importancia tiene?". Y ahí fue cuando Stiuso indicó: "¿Usted fue amenazado después de las Juntas y nos vino a pedir ayuda? ¿No se acuerda?". "No lo recuerdo, no tuve ninguna reunión con usted", respondió el abogado. "Usted es un caradura", quiero que se acuerde de mí", cerró Stiuso.