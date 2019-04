Soterramiento del Sarmiento: falta de mérito a Calcaterra y ‘Corcho’ Rodríguez

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó hoy a los ex funcionarios Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi, en tanto que dictó la falta de mérito para los empresarios Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y Jorge ‘Corcho‘ Rodríguez, en el marco de la causa por irregularidades en la obra del tren Sarmiento que se le otorgó a la firma Odebrecht.



Los ex funcionarios fueron procesados por presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público", y se les dictaron embargos que llegan hasta los 8 millones de pesos.



“Funcionarios públicos de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, responsables, en razón de su cargo, del proceso licitatorio y la ejecución de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en el período investigado, dirigieron su accionar en sus diferentes etapas, en miras de beneficiar a las firmas‘ del Consorcio empresario, señaló el tribunal.



Al justificar la desvinculación de la causa de los empresarios, el juez señaló: “No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas”.



Por otra parte, el juez impuso el delito de negociaciones incompatibles con la función pública al detenido Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, y respecto a ellos también el de haber recibido dádivas.



A la vez, también por dádivas fueron procesados Héctor Javier Sánchez Caballero, de IECSA SA y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, ambas empresas que conformaron la Unión Transitoria de Empresas junto con Odebrecht.



“Se reunieron elementos que dan cuenta de la existencia de dádivas”, dijo el juez respecto a ellos, aunque no tuvo el mismo criterio para Calcaterra, de IECSA.



Ésta es una de las causas del escándalo Odebrecht, empresa que reconoció pagos ilegales en la Argentina por 35 millones de dólares en las obras que intervino, y una de ellas el soterramiento del tren Sarmiento.



De la obra participaron Odebrecht, cuyos directivos arrepentidos en Brasil negocian con la Justicia Argentina el hecho de colaborar en las causas que se siguen aquí, IECSA SA, Ghella SA y Comsa SA.