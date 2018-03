Sospechan que narcos tienen las municiones perdidas

El ministro de Defensa, Julio Martínez, no descartó ayer que el faltante de millones de municiones en Fabricaciones Militares (FM) haya sido para abastecer a bandas narcos o algún grupo paramilitar, al señalar que "es probable" que ese material bélico tuviera como objetivo el mercado negro de armas.

De esta manera, Martínez se refirió a la auditoría realizada en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, de Santa Fe, donde se descubrió que desaparecieron millones de fulminantes para municiones, como también miles de proyectiles no registrados y lanzacohetes, espoletas, granadas lacrimógenas y productos químicos en condiciones irregulares. "Es nuestra sospecha, es probable", respondió el funcionario en diálogo con radio La Red cuando le preguntaron sobre las sospechas de que el faltante de esos suministros tuviera como fin el mercado negro de armas.

Al respecto, Martínez añadió: "Queremos que la Justicia vaya hasta las últimas consecuencias y avance sobre los culpables. Esto es preocupante, porque en el narcotráfico hay bandas delictivas que tienen municiones y armamento. No podemos permitir que el Estado sea una caja de provisión".

El jefe de la cartera castrense anunció que el Gobierno presentará una denuncia penal ante la Justicia federal. En el relevamiento se comprobó el faltante de 9.133.620 fulminantes para pistolas 9 milímetros y 1.790.800 fulminantes para fusiles FAL.