¿Sorpresivo? CFK viaja esta noche a Cuba a visitar a su hija

La actual senadora y candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner viajará esta noche a Cuba, donde visitará a su hija Florencia, quien permanece allí por motivos de salud. Según pudo saber El Cronista, CFK se quedará allí hasta el lunes y, en medio de los rumores, desmintieron que la visita responda a una complicación en la salud de Florencia.

A diferencia de los viajes anteriores, en esta oportunidad, no había trascendido que la ex mandataria le había pedido permiso al Tribunal Oral Federal número 2, que la investiga en el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública, para salir del país. Por este motivo, surgieron rumores en torno a una complicación en la salud de su hija Florencia, que se vieron acentuados porque estaba programado para este sábado que la ex mandataria llevara adelante la presentación de su libro Sinceramente en La Matanza.

De todos modos, fuentes cercanas a CFK le aseguron a este medio que el vuelo estaba programado "como todos". Y se encargaron de aclarar que no surgió a raíz de una complicación en la salud de su hija, como indicaban algunos rumores.

En cuanto a la presentación del libro en La Matanza, también aclararon que había sido mal comunicado. "Hubo un error de la organización", dijeron. Y, respecto a si la senadora le había pedido autorización a la Justicia para salir del país, aseguraron que ya lo había hecho, "como siempre".