Sorprendió la mejora de 5,2% de la actividad en octubre pero la meta aún luce lejana

La economía registró en octubre un crecimiento de 5,2%, el más elevado de lo que va del año. Acumula en los diez primeros meses un alza de 2,8%, según informó ayer el Indec. En la variación respecto a septiembre, la suba fue de 0,2%. No obstante, para que el PBI termine con un aumento de 3%, tal como prevé el Gobierno para este año que además gatillaría el pago del Cupón, los dos últimos meses de 2017 deberían crecer 4,2%, en promedio, en la comparación interanual.

En la serie difundida ayer por el Indec se dio una corrección a la baja de los números previamente publicados, en línea con el dato del PBI para el tercer trimestre de 2017. En ese sentido, el aumento de 0,1% mensual de septiembre se corrigió a una caída de 0,3%.

"En total, la tasa de crecimiento promedio del semestre abril-septiembre se redujo de 0,3% mensual a 0,1% con los datos actualizados. Así, desde principios del segundo trimestre la economía crece a la módica tasa de 0,15% mensual (1,8% anualizada) y, considerando los últimos tres meses, se mantiene prácticamente estancada, constándole mucho alcanzar el techo previo de junio-2015 (todavía está 0,4% debajo)", sostuvieron desde LCG.

También Gabriel Caamaño Gómez, de Consultora Ledesma, identificó que con esa corrección aún no se superó el máximo de junio de 2015. Es decir, aún se sigue en una fase de recuperación, no es aún crecimiento neto. "En algún momento había dado que estábamos ahí y el Gobierno salió a decir que ya estaba. Bueno, todavía no. Sigo esperando que sea antes de fin de año, pero aun no", reflexionó.

Sobre la posibilidad de terminar con un PBI 3% mayor al del 2016, resaltó que sigue faltando que se dé un crecimiento de 4,2% interanual en el último bimestre para superar el 3% y gatillar el pago de Cupón. "Es complicado. La cosecha de trigo no es la del año pasado. En 2016 fue muy buena y ayudó. La estimación oficial es que la producción de este cereal va ser 2,1% menor, cuando en 2016 fue 63% mayor que en 2015", sostuvo. "Fue clave ese factor para que el último bimestre del año pasado y sobretodo diciembre fueran tan buenos", remarcó.

También Federico Furiase, de EcoGo (ex Estudio Bein) se muestra un tanto escéptico acerca de la posibilidad de alcanzar el 3% e indicó la necesidad del 4,2% para noviembre y diciembre, "frente a una alta base de comparación en esos meses del año pasado". Al impacto de la buena cosecha de trigo del último trimestre del año pasado, agregó, "en el cuarto trimestre estuvo el efecto de la suba de tasas, el freno en la obra pública y la suba de tarifas en diciembre, a pesar de que la expansión del crédito al sector privado siguió de largo". Por eso, lograr que la actividad se expanda a un ritmo de 1,7% mensual desestacionalizado (otro número clave, además del 4,2% interanual), lo ve un tanto difícil.

Tampoco Ramiro Castiñeira, de Econométrica, cree que se logre alcanzar el 3% para este año. Caamaño Gómez prevé que el PBI termine con crecimiento de entre 2,8% y 3%. LCG vaticina un 2,8%. En ACM, la apuesta es una expansión de 2,9%. "En caso que la economía se mantenga en este ritmo, el arrastre estadístico para el año siguiente sería de al menos 1%, por lo tanto la pauta del 3,5% establecida en el presupuesto que el Senado está tratando en estos momentos luce plausible", afirmaron desde ACM.

En el Ministerio de Hacienda resaltaron que se dio por segunda vez en el año un crecimiento interanual superior a 5%. "La expansión de la economía abarca a prácticamente a todos los sectores: 14 de 15 crecieron de manera interanual. Fue impulsado por la construcción (18,8%), que mostró el aumento interanual más alto de la serie y está en el quinto mes consecutivo creciendo a un ritmo de dos dígitos, comercio (6,8%) e industria (4,3%), ambos con el quinto mes consecutivo de crecimiento.