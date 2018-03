Sólo tres hospitales privados argentinos aparecen entre los 40 mejores de la región

La calidad de los médicos argentinos no admite dudas e incluso siempre es valorada en muchas partes del mundo. Las instituciones de salud también locales también cuentan con una buena reputación, aunque a nivel regional esa valoración no llega.

Del total de hospitales y clínicas privadas que funcionan en la Argentina, apenas tres aparecen entre los 40 mejores de América Latina, muy por detrás del volumen que alcanzaron países como Brasil o Colombia.

Un ránking elaborado por la publicación América Economía muestra al Hospital Austral, al Hospital Alemán y al Hospital El Cruce (de Florencio Varela), como los únicos dos representantes locales. La institución ubicada en ubicada en Pilar alcanzó el 4´ puesto, un logro importante, aunque en el ránking anterior estuvo en el 3´ lugar.

Por su parte, el Hospital Alemán se anotó en el escalón 18, una mejora respecto del relevamiento de 2014, donde apareció en el 21. El último en aparecer es el Hospital El Cruce, en la 37´ ubicación, desde la 40´ a la que había llegado en el último relevamiento.

El de mejor consideración de América latina es el Hospital Israelita Albert Einstein, ubicado en San Pablo, Brasil.

Los puntos que se toman para ponderar a cada institución son muy variados. Desde la cantidad de enfermeras que hay por cama, hasta su nivel de seguridad, las horas de visitas diarias que se permiten en internación general, la cantidad de transplantes realizados o su capital humano.

A cada uno se le otorga un puntaje, con lo que luego se logra la calificación final.

Así, el Hospital Austral alcanzó 75,88 puntos, en tanto que el Hospital Alemán tocó los 66,93 y el Hospital El Cruce 58,54 puntos. Muy lejos quedó el Hospital Israelita Albert Einstein, al tope de la tabla, con 98,93 puntos.

Medido por países, el ganador indiscutido de este relevamiento es Colombia. No sólo una clínica de ese país se posicionó en el podio –Fundación Valle de Lili, en el 3´ puesto–, sino que además cuenta con nada menos que 21 instituciones de salud en el listado de América Economía, es decir más de la mitad del total.

Brasil cuenta con siete hospitales, y la Argentina con tres. Luego aparecen otros países como México, Panamá, Costa Rica, Venezuela o Uruguay, con uno.

Las instituciones de salud que participaron de este estudio son hospitales y clínicas de alta complejidad que presten múltiples servicios en una amplia gama de especialidades médicas, y que haya sido mencionado como referente por los ministerios de Salud de sus respectivos países u otras fuentes calificadas.

Pueden ser además, públicos y privados o universitarios.

En total se invitó a más de 200 entidades de esos países.