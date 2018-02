Sólo en Misiones está confirmado el inicio de clases

La cuenta regresiva está llegando a su fin y en la mayoría de los distritos del país aún no está garantizado el inicio de clases. En la Ciudad de Buenos Aires, por caso, deberían los alumnos deberían volver este jueves a las aulas y apenas 24 horas horas antes habrá una reunión clave entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y representantes de los 17 gremios docentes para intentar, sobre la hora, destrabar las paritarias.

La oferta de la administración porteña fue un aumento del 12% en tres cuotas (marzo, agosto y octubre) sin cláusula gatillo, en la misma línea que acordaron los municipales. Fue rechazada. En tanto, gremios enrolados en la CGT y la CTA anunciarán hoy una protesta pública prevista para el miércoles, el mismo día de la reunión con el Gobierno porteño, en reclamo de "paritarias sin techo".

En la provincia de Buenos Aires el panorama no pinta más alentador, teniendo en cuenta que el ciclo lectivo arranca unos días después, el próximo lunes 5 de marzo. Mañana habrá un encuentro de comisión técnica entre la administración de María Eugenia Vidal y los gremios. Para lo que será la tercera reunión por paritarias aún no hay fecha: se venía haciendo los jueves pero el de esta semana la agenda oficial estaría abocada a la inauguración de las sesiones ordinarias en la Legislatura. En el último cara a cara, el gobierno bonaerense insistió con una suba salarial del 15% sin cláusula gatillo y apenas sumó un plus por presentismo de $ 6 mil.

En el resto de las provincias se replica la incertidumbre. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) rechazó esta semana en plenario el 15,7% de incremento en tres cuotas ofrecido por el gobierno mendocino, al tiempo que el mandatario Alfredo Cornejo amenaza con sacarlo por decreto.

En tanto, representantes de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) fueron recibidos la semana pasada en la Gobernación mediterránea. La reunión pasó a un cuarto intermedio. El mandatario Juan Schiaretti habilitó la cláusula gatillo.

En Santa Cruz, donde aún no terminó el ciclo lectivo 2017 por los 107 días de paro, todavía no se sentaron a negociar. Aún habiendo acordado con dos de los cinco sindicatos un incremento del 15,5%, Misiones es la única provincia hoy con el inicio de clases confirmado para el 9 de marzo.