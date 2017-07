Sólo el 22% de los kirchneristas opina que De Vido no fue corrupto

Según una consulta online, sobre 1069 casos, realizada por D Alessio IROL/Berensztein, sólo el 22% de los encuestados que votaron al kirchnerismo en el ballottage de 2015 opinan que Julio De Vido no fue corrupto. En medio del debate acerca de su posible desafuero como diputado, además, el 72% de ellos considera improbable que pueda terminar preso, mientras que el 50% de los votantes de Cambiemos creen probable que el ex ministro de Planificación sí será detenido en el marco alguna de las causas en que lo investiga la justicia federal.

El estudio indaga sobre la situación de De Vido y puntualiza en cuestiones específicas. Por ejemplo, cuando se consulta sobre cómo se debería proceder con el actual diputado en el Congreso, el 55% de los votantes de Cambiemos elige la opción "deberían expulsarlo", el 63% de los kirchneristas argumenta que la Justicia debería seguir investigando antes de que el Congreso decida.

Una pregunta con un amplio abanico de opciones es la que sugiere "Usted diría que Julio De Vido fue...". Las opiniones mayoritarias del votante PRO lo definen como uno de los funcionarios más corruptos de la gestión K, con el 50%. El 45% de ese sector, en tanto, lo considera como "el más corrupto", mientras que sólo el 1% opina que "no fue corrupto".

La sorpresa ante esa inquietud surge del lado del votante kirchnerista. Apenas el 22% sostiene que no fue un ministro corrupto. El 25% cree que hubo otros más corruptos que él, el 11% lo define como el más corrupto y sólo el 2% como el menos corrupto de la administración kirchnerista. La opción predominante, no obstante, es la de aquellos que prefieren no efectuar valoraciones personales, con el 40%.

Finalmente, la encuesta se refiere a la gestión de De Vido como ministro, de 2003 a 2015. En una escala del 1 al 10, quienes votaron a Cambiemos le ponen 2 de calificación, contra un 5 de aquellos que apoyaron al kirchnerismo. Así, de acuerdo a la consultora, el promedio de la gestión De Vido es 4.

En medio del pedido de desafuero que empezarán a debatir en el Congreso el miércoles próximo, De Vido entregó ayer a través de sus abogados en Comodoro Py, un escrito al fiscal Carlos Rívolo, desmintiendo supuestos dichos del ex funcionario en los pasillos del Congreso.

"Que no jodan más, sino voy a dar a conocer las cuentas del gobierno nacional y sus negocios con Ricardo Jaime y el ex secretario de Obras Públicas José López" habría asegurado De Vido ante un grupo de legisladores, de acuerdo a un artículo periodístico que publicó Clarín.

El ex ministro lo habría dicho luego que el fiscal Carlos Stornelli pidiera su detención por supuestos negocios con Río Turbio, algo que finalmente fue rechazado por el juez Luis Rodríguez. El legislador negó que haya dicho esa frase y advirtió que el hecho que se le atribuyó fue una operación en su contra.