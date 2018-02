Solanas denunció a Caputo por participaciones en off shore

El senador nacional de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas presentó hoy una denuncia contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por presunta omisión maliciosa de bienes, posible violación de la ley tributaria e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"Caputo mintió deliberadamente. Oculto su patrimonio, escondió la tenencia de acciones y su participación en sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales. Esto es una omisión deliberada que la Justicia tiene que investigar", sostuvo Solanas.

La denuncia fue presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, Fiscalía 3 a cargo de Eduardo Taiano.

El fundamento del senador, según indició, es que entre mediados de 2009 y al menos mediados de 2015, Caputo fue accionista indirecta de Noctua, una gerenciadora de fondos de inversión con sede en Miami, que el funcionario caracterizó en aquel momento como Friends and Family (amigos y familia) pero que había negado ser dueño de de la firma.

Solanas denunció que Caputo fue el dueño, entre 2009 y 2015, del 75% de las acciones de Princess International Global Ltd., una sociedad off shore creada en las Islas Caimán y que por medio de la sociedad Princess Caputo controló entre el 50 y el 74% de Affinis Partners II, otra firma off shore creada en el mismo paraíso fiscal.

Por último, señaló que Affinis Partners II es la controlante de al menos el 75% de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversión y que a través de ese entramado societario el actual ministro controló Noctua Partners LLC, entre 2009 y 2015.