Solá vivió un momento incómodo en la presentación de su libro

El diputado peronista Felipe Solá realizó ayer la presentación de su libro autobiográfico y terminó pasando por un incómodo momento. Entre los invitados a realizar las críticas fueron elegidos Mayra Arena, una estudiante de Ciencias Políticas de origen humilde que se hizo conocida luego de una charla TED sobre la pobreza; y el filósofo Darío Sztajnszrajber.

Mayra, que puede hablar de la pobreza sin anestesia, disparó un comentario del libro bastante directo al autor del mismo por su participación en el gobierno de Carlos Menem donde se acentuó la pobreza. Lo acusó de “hacerse el boludo” y le reprochó que en el libro mencionara a aquellos que luego del 2001 “no volverían al sistema”.

Otro momento incómodo en el centro cultural Torquato Tasso, se vivió cuando Mayra contó que: “Parí en el Hospital pena y como no había sábanas ni frazadas, cuando tenía catorce años. Y usted también era parte del gobierno en los noventa”.

Y agregó: “Usted se olvidó de nosotros, de los que quedamos al costado, no sólo de los adolescentes sino también de los adultos que perdieron sus empleos a los 40 años y nunca más nadie volvió a tomar y son los que hoy vemos cartoneando o que probablemente estén muertos, porque la pobreza es jodida, pero la marginalidad te mata”.

“Este libro en el que usted es siempre el bueno de la película, habla de lo que hizo, pero no habla de su principal olvido: espero que no vuelva a olvidarse del saldo que dejan los gobiernos neoliberales como el actual y ahora tuve la oportunidad de decírselo y ya no va a tener excusas”, cerro Mayra.

Gracias a Mayra Arena y Dario Sztajnszrajber por la crítica sincera y descarnada a mi libro. Argentina necesita que discutamos la política con honestidad y sin libreto. Lo que está en juego es nuestro futuro. pic.twitter.com/vT8SUKzRcE — Felipe Solá (@felipe_sola) 31 de octubre de 2018

Solá, prefirió no contestarte para no polemizar y le cedió la palabra a Sztanjnszrajber, quien cerró la presentación. Más tarde, escribió un tuit agradeciendo a sus invitados.

Si lo que buscaba era un evento para visibilizar la presentación de su libro, lo consiguió. Felipe Solá eligió a dos personas jóvenes, mediáticas y bastante disruptivas para presentar su autobiografía, 'Felipe Solá, Peronismo, Pampa y Peligro', coartada para tantear una candidatura presidencial.