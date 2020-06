Solá, sobre la renegociación de la deuda: "Hay apoyo de buena parte del mundo a la Argentina"

"Hay apoyo de buena parte del mundo a la Argentina", aseguró esta mañana el canciller Felipe Solá al hacer alusión a la reestructuración de la deuda externa. Además, destacó que la titular del FMI, Kristalina Georgieva "ha tenido actitudes de alta comprensión de la situación a la que llegó la Argentina". Pese a este panorama posivitivo, el funcionario destacó que el país necesita de un apoyo de Estados Unidos "importante para la negociación con los bonistas privados". En tanto, aclaró que "hay que esperar para pensar en una apertura de las fronteras", en el marco de la pandemia de Covid-19. En este sentido, hizo alusión al incremento de casos de contagios.

"La mejor política exterior es una buena política interior. Si un país comienza a mejorar en aspectos básicos, mejora su prestigio", dijo el canciller durante una entrevista a FM La Patriada. En este sentido, subrayó que "el resto es recuperación económica y no hacer ideologismo en las relaciones internacionales". Dicho esto ejemplificó: “A nosotros no nos molestaría que Bolsonaro piense completamente diferente pero sí que se transforme en una actitud que actúe en contra del fortalecimiento de nuestras relaciones. Trabajamos para que eso no ocurra".

Al hacer alusión a la crisis mundial en el marco de la pandemia por el coronavirus Solá opinó que "hay que esperar para pensar en una apertura de fronteras". Es que, según argumentó, "los casos están subiendo, como se esperaba. Lo que exige es que aumente la conciencia". Y fue contundente al señalar que "si se piensa en economía versus situación personal, vamos a una realidad como la de Brasil".

Fue en este tramo de la entrevista que Solá apuntó contra "parte de la oposición", para la que "todo vale". Y repasó: "Al principio apoyaban las medidas y ahora que vieron que hay gente agotada fogonean a salir a la calle", dicho esto, señaló: "la idea de parte de la oposición es que si hay alguien enojado tengo que representar a ese sin importar las ideas políticas y cómo podemos mejorar la situación en Argentina".

Por último, al ser consultado por los bloqueos a Venezuela y Cuba, consideró que "para nosotros en pandemia mantenerlos y expandirlos es una política inconveniente y difícil de justificar".